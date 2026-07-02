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世衛組織宣布「宏迪亞斯」號相關漢他病毒疫情結束

新華社日內瓦7月2日電
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世衛組織總幹事譚德塞。（歐新社）
世衛組織總幹事譚德塞。（歐新社）

世界衛生組織（WHO）2日宣佈與「宏迪亞斯」號（Hondius）郵輪相關的漢他病毒（Hantavirus）疫情結束，此前最後一名密切接觸者已完成隔離且病毒檢測結果呈陰性。

世衛組織總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）當天在該機構例行新聞發佈會上通報說，「今天，「宏迪亞斯」號郵輪上最後一名漢他病毒密切接觸者結束隔離，病毒檢測結果呈陰性且已回家」，自5月25日以來無新增病例，世衛組織認為本輪漢他病毒疫情已經結束。

譚德塞表示，本輪疫情確診病例共13例，其中死亡3例。33個國家和地區的衛生部門確認並追蹤650多名密切接觸者。

譚德塞說，儘管疫情已經結束，世衛組織將繼續與各國政府與合作夥伴共同努力，以加強對本輪疫情以及漢他病毒總體情況的了解。世衛組織正在協調一項有關發病進程的研究，將有助於開發診斷、治療方法和疫苗，應對未來疫情爆發。

「宏迪亞斯」號郵輪5月初確認漢太病毒感染死亡病例，引發公眾擔憂。世衛組織5月12日評估認為，此次事件對全球公共衛生造成的風險「總體較低」，但建議所有從涉疫郵輪上撤離的人員，自可能暴露在病毒感染風險的最後一日起，在指定隔離設施或居家接受42天健康監測。

精華 FAQ

  • 因為自5月25日以來沒有新增病例，且最後一名密切接觸者已完成隔離，檢測結果呈陰性並返家，因此世衛認定本輪疫情結束。

  • 譚德塞表示，本輪疫情共確診13例，其中有3人死亡。另有33個國家和地區衛生部門，協助確認並追蹤650多名密切接觸者。

  • 世衛表示，將持續與各國政府和合作夥伴合作，加強對此疫情及漢他病毒整體情況的了解，並協調發病進程研究，以助診斷、治療與疫苗開發。

疫情 WHO 譚德塞

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