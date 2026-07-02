伊朗前最高領袖國葬將舉行 德黑蘭警告美以勿發動襲擊
伊朗正為已故前最高領袖哈米尼籌辦國葬之際，一名伊朗軍事指揮官今天警告美國與以色列，勿在此期間發動任何攻擊，否則德黑蘭將採取嚴厲報復行動。
路透報導，伊朗哈塔姆安比亞中央總部（Khatam Al-Anbiya）指揮官阿布杜拉希（Ali Abdollahi）在國營媒體發布聲明表示，他們嚴正警告伊朗的敵人，尤其是美國與以色列，「切勿錯估情勢，慎思我軍將對任何威脅或侵略行動祭出嚴厲報復」。
美以兩國於2月底對伊朗開戰，伊朗時任最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）在戰爭首日的空襲中身亡。
他的喪禮及相關儀式將於本月4日在德黑蘭展開，並以9日在其故鄉麥什赫德（Mashhad）下葬告終，期間伊朗聖城科姆（Qom）和伊拉克也計劃舉行紀念儀式。
以色列國防部長卡茲（Israel Katz）稱伊朗現任最高領袖穆吉塔巴．哈米尼（Mojtaba Khamenei）也被列為擊殺目標後，伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araqchi）昨天發出類似警告。
阿拉奇強調，若伊朗人民或領導階層受到任何威脅，德黑蘭將立刻發動強烈反擊。
伊朗媒體報導，喪禮期間國內將加強安全措施，伊朗民航局首長昨天也宣布，德黑蘭與麥什赫德等多個城市將暫時實施空域管制。
伊朗哈塔姆安比亞中央總部指揮官阿布杜拉希，明確警告美國與以色列不要在國葬期間發動任何攻擊，否則德黑蘭將採取嚴厲報復行動。 他的喪禮與相關儀式將於本月4日在德黑蘭展開，並在9日於故鄉麥什赫德下葬，期間科姆與伊拉克也將舉行紀念儀式。 除了軍方發出報復警告外，伊朗也強化國內安全措施，並由民航局宣布德黑蘭、麥什赫德等多個城市暫時實施空域管制。
精華 FAQ
伊朗哈塔姆安比亞中央總部指揮官阿布杜拉希，明確警告美國與以色列不要在國葬期間發動任何攻擊，否則德黑蘭將採取嚴厲報復行動。
他的喪禮與相關儀式將於本月4日在德黑蘭展開，並在9日於故鄉麥什赫德下葬，期間科姆與伊拉克也將舉行紀念儀式。
除了軍方發出報復警告外，伊朗也強化國內安全措施，並由民航局宣布德黑蘭、麥什赫德等多個城市暫時實施空域管制。
上一則
「後果自負」伊朗又警告各國 須按指定航線通過荷莫茲
下一則