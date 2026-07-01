我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

范冰冰不怕封殺靠面膜印鈔14億 近況曝光「超細螞蟻腰」

世界盃／美國2:0擊敗波赫晉級16強 下場將對陣比利時

南韓家庭主夫人數創22年新高 首季27.4萬人增16.6%

編譯中心／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
南韓統計廳公布最新數據顯示，因市場性別分工轉變，2026年 第一季「全職家庭主夫...
南韓統計廳公布最新數據顯示，因市場性別分工轉變，2026年 第一季「全職家庭主夫」人數創下22年來最高紀錄。示意圖。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

南韓首季男性家庭主夫人數升至27.4萬，創統計以來同期新高，反映愈來愈多男性投入家務與育兒，女性退出勞動市場人數則持續下降。

南韓統計廳公布最新數據顯示，2026年第一季共有27萬4000名男性因照顧子女或承擔家務，被列為「非經濟活動人口」，即未就業也未尋找工作，較去年同期增加16.6%，創下自2004年開始統計以來第一季最高紀錄。

據「韓國先驅報」（The Korea Herald）報導，統計顯示，這項數據涵蓋照顧自己子女及孫輩的男性。其中，26萬1000人主要負責家務，另有1萬3000人專職從事育兒工作。南韓統計廳官員表示，最新調查結果反映出近年男性承擔家務勞動的趨勢。

此外，南韓人事管理部公布的數據也顯示，2025年男性公務員申請育兒假的人數首度超越女性公務員，為南韓歷來首次出現這種情況，顯示愈來愈多男性投入育兒及家庭照顧工作。

相較之下，女性因家務或育兒而退出勞動市場的人數持續下降。統計顯示，今年第一季約有650萬名女性因家務或育兒處於非經濟活動狀態，為歷年第一季最低紀錄，較2013年的768萬人大幅減少。

「韓國先驅報」指出，南韓社會長期存在傳統性別角色分工觀念，尤其年長世代仍普遍抱持男女角色有別的看法。不過，近年性別差距已逐漸縮小。數據顯示，2025年南韓男性就業率為76.5%，女性就業率則達63%，顯示女性勞動參與率持續提升，男性投入家務與育兒的人數也同步增加。

精華 FAQ

  • 根據南韓統計廳資料，2026年第一季有27萬4000名男性因照顧子女或承擔家務被列為非經濟活動人口，較去年同期增16.6%，並創下自2004年統計以來第一季最高紀錄。

  • 統計顯示，這些男性中有26萬1000人主要負責家務，另有1萬3000人專職育兒，範圍也包含照顧自己的子女與孫輩，顯示男性承擔家庭照顧責任的情況增加。

  • 女性因家務或育兒處於非經濟活動狀態的人數約650萬，為歷年第一季最低，較2013年的768萬人大幅減少，顯示女性勞動參與持續提升，性別分工也在改變。

南韓

上一則

美勸伊朗放棄收費內幕曝光 美國慶日前雙方克制

下一則

私刑正義？墨西哥蝙蝠俠專挑偷車賊 膠帶綑綁黏路燈羞辱

延伸閱讀

GDP創新高台灣人卻自嘲「鬼島」？韓媒揭AI榮景背後困境 恐成南韓未來

GDP創新高台灣人卻自嘲「鬼島」？韓媒揭AI榮景背後困境 恐成南韓未來
砍社安金對年長女性衝擊較大 職場上薪資不平等影響

砍社安金對年長女性衝擊較大 職場上薪資不平等影響
芬蘭失業率12.7% 創本世紀新高續居歐盟之首

芬蘭失業率12.7% 創本世紀新高續居歐盟之首
南韓總統李在明民調創新低 經濟、民生與韓元貶值負評高

南韓總統李在明民調創新低 經濟、民生與韓元貶值負評高

熱門新聞

委內瑞拉首都卡拉卡斯24日發生地震後，救援人員在廢墟中搜尋。(美聯社)

委內瑞拉連續7強震恐釀10萬死 川普：情況不妙 已準備好協助

2026-06-25 00:40
人妻在蒸氣室內大膽朝小鮮肉伸手；示意圖。(取材自pexels/Pavel Danilyuk)

37歲人妻三溫暖內「摸18歲少男私處」 丈夫面前被逮捕

2026-06-29 00:27
羅馬尼亞一隻海鷗27日在首都布加勒斯特泰坦公園噴泉消暑。歐新社

科學家：若無人為氣候變遷 歐洲不可能6月就這麼熱

2026-06-29 09:21
英王查理三世。（路透）

王室婚禮將至突傳噩耗 查理三世1天之內悲喜交加

2026-06-05 17:02
2023年6月29日，以色列哈澤里姆空軍基地舉行飛行員畢業典禮，一架以色列空軍F-15戰鬥機飛越上空。(美聯社)

以色列防長：若伊朗再射飛彈 最快明天單獨開打

2026-06-29 20:53
荷莫茲海峽。（路透）

伊朗報復轟炸美軍8處目標 放話「迎接地獄」恐全面中止協議

2026-06-27 22:55

超人氣

更多 >
刮中160萬 賓州87歲男選月領1萬 專家讚聰明

刮中160萬 賓州87歲男選月領1萬 專家讚聰明
絕美秘境藏殺機 堪州21歲亞裔男大生跳藍池凍僵溺斃

絕美秘境藏殺機 堪州21歲亞裔男大生跳藍池凍僵溺斃
停車小心 南加這植物被稱「寡婦製造者」

停車小心 南加這植物被稱「寡婦製造者」
山姆會員店一空前促銷動作 好市多不考慮跟進

山姆會員店一空前促銷動作 好市多不考慮跟進
7月4日慶典人潮恐讓川普失望 白宮內部愈來愈焦慮

7月4日慶典人潮恐讓川普失望 白宮內部愈來愈焦慮