南韓家庭主夫人數創22年新高 首季27.4萬人增16.6%
南韓首季男性家庭主夫人數升至27.4萬，創統計以來同期新高，反映愈來愈多男性投入家務與育兒，女性退出勞動市場人數則持續下降。
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南韓首季男性家庭主夫人數升至27.4萬，創統計以來同期新高，反映愈來愈多男性投入家務與育兒，女性退出勞動市場人數則持續下降。
南韓統計廳公布最新數據顯示，2026年第一季共有27萬4000名男性因照顧子女或承擔家務，被列為「非經濟活動人口」，即未就業也未尋找工作，較去年同期增加16.6%，創下自2004年開始統計以來第一季最高紀錄。
據「韓國先驅報」（The Korea Herald）報導，統計顯示，這項數據涵蓋照顧自己子女及孫輩的男性。其中，26萬1000人主要負責家務，另有1萬3000人專職從事育兒工作。南韓統計廳官員表示，最新調查結果反映出近年男性承擔家務勞動的趨勢。
此外，南韓人事管理部公布的數據也顯示，2025年男性公務員申請育兒假的人數首度超越女性公務員，為南韓歷來首次出現這種情況，顯示愈來愈多男性投入育兒及家庭照顧工作。
相較之下，女性因家務或育兒而退出勞動市場的人數持續下降。統計顯示，今年第一季約有650萬名女性因家務或育兒處於非經濟活動狀態，為歷年第一季最低紀錄，較2013年的768萬人大幅減少。
「韓國先驅報」指出，南韓社會長期存在傳統性別角色分工觀念，尤其年長世代仍普遍抱持男女角色有別的看法。不過，近年性別差距已逐漸縮小。數據顯示，2025年南韓男性就業率為76.5%，女性就業率則達63%，顯示女性勞動參與率持續提升，男性投入家務與育兒的人數也同步增加。
根據南韓統計廳資料，2026年第一季有27萬4000名男性因照顧子女或承擔家務被列為非經濟活動人口，較去年同期增16.6%，並創下自2004年統計以來第一季最高紀錄。 統計顯示，這些男性中有26萬1000人主要負責家務，另有1萬3000人專職育兒，範圍也包含照顧自己的子女與孫輩，顯示男性承擔家庭照顧責任的情況增加。 女性因家務或育兒處於非經濟活動狀態的人數約650萬，為歷年第一季最低，較2013年的768萬人大幅減少，顯示女性勞動參與持續提升，性別分工也在改變。
精華 FAQ
根據南韓統計廳資料，2026年第一季有27萬4000名男性因照顧子女或承擔家務被列為非經濟活動人口，較去年同期增16.6%，並創下自2004年統計以來第一季最高紀錄。
統計顯示，這些男性中有26萬1000人主要負責家務，另有1萬3000人專職育兒，範圍也包含照顧自己的子女與孫輩，顯示男性承擔家庭照顧責任的情況增加。
女性因家務或育兒處於非經濟活動狀態的人數約650萬，為歷年第一季最低，較2013年的768萬人大幅減少，顯示女性勞動參與持續提升，性別分工也在改變。
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