我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

非買不可？新州「搶房」失控 加價數十萬還搶不到

世界盃／不踢球也很忙…內馬爾不上場 先去紐約買百萬名錶

俄軍恐自北方發動新攻勢 烏軍總司令：已做好準備

中央社基輔30日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
烏克蘭武裝部隊總司令瑟爾斯基（Oleksandr Syrskyi）。(路透)
烏克蘭武裝部隊總司令瑟爾斯基（Oleksandr Syrskyi）。(路透)

烏克蘭最高軍事指揮官在今天播出的訪問中表示，烏克蘭軍隊正準備應對俄羅斯可能從北方發動的新一波攻擊，但俄軍任何企圖推進至基輔的行動都不太可能實現。

路透報導，烏克蘭數周來指控莫斯科試圖向盟友施壓，企圖拉攏白俄羅斯在戰爭中扮演更重要的角色之際，烏軍總司令瑟爾斯基（Oleksandr Syrskyi）在接受烏克蘭電視台TSN訪問時表示，他認為白俄發動攻擊的可能性不大。

瑟爾斯基表示：「根據多個資料來源證實，最有可能發生的情況是從俄羅斯領土北方的布揚斯克州（Bryansk）發動攻勢。這當然是一個現實的選擇，我們也正為此做準備。」

他表示，這類行動的目標並非試圖推進到基輔；俄軍曾在2022年2月入侵後嘗試奪取基輔，隨後撤軍並將重心轉向東部的頓巴斯（Donbas）地區。

相反地，俄軍將試圖奪取烏克蘭切爾尼戈夫（Chernihiv）地區的領土，藉此牽制部署在長達1250公里前線其他位置的烏軍。這種策略相當於「拉長戰線並耗盡我們的預備部隊」。

不過瑟爾斯基表示，雖然白俄曾允許俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）利用俄國領土發動最初的侵烏行動，但白俄現在不太可能同意進一步參與。

瑟爾斯基指出：「鑑於近期事件，我不認為白俄領導階層會選擇動用自家領土，提供給侵略方作為發動進攻行動的集結地。同時，我們當然也會將這種可能性納入考量。」

瑟爾斯基在受訪時也提到，有跡象顯示俄軍已疲憊不堪，前線戰鬥的強度正在下降。他表示，俄軍的前線活動已減少30%，而烏軍則持續對主要與石油工業相關的俄羅斯目標發動長程打擊。

精華 FAQ

  • 瑟爾斯基表示，根據多個來源判斷，俄軍最可能從俄羅斯北部的布揚斯克州出動，而不是直接借道白俄羅斯。他認為烏軍已針對這種情況部署防備。

  • 瑟爾斯基認為，這類行動的目的並非直接推進到基輔，因為那樣的企圖不太可能成功。俄軍更可能想奪取切爾尼戈夫地區，藉此牽制烏軍兵力。

  • 瑟爾斯基指出，俄軍前線部隊看來已相當疲憊，戰鬥強度正在下降，前線活動也減少約三成。同時，烏軍持續以長程打擊俄羅斯能源相關目標。

俄羅斯 烏克蘭 俄國

上一則

美軍直升機在阿拉伯海緊急水上迫降 1人失蹤

下一則

俄國與北韓公路橋開通恐延 智庫：俄方設施未完工

延伸閱讀

普亭拒絕烏克蘭停止長程打擊提案 誓言全面奪取烏東南4州

普亭拒絕烏克蘭停止長程打擊提案 誓言全面奪取烏東南4州
烏軍深入打擊 克里米亞成普亭戰爭包袱 俄強硬派呼籲升高衝突

烏軍深入打擊 克里米亞成普亭戰爭包袱 俄強硬派呼籲升高衝突
烏稱俄軍3成命喪無人機 兵源連6月失血 俄反嗆1句話

烏稱俄軍3成命喪無人機 兵源連6月失血 俄反嗆1句話
俄烏開戰以來最大規模 烏克蘭200架無人機襲擊莫斯科

俄烏開戰以來最大規模 烏克蘭200架無人機襲擊莫斯科

熱門新聞

委內瑞拉首都卡拉卡斯24日發生地震後，救援人員在廢墟中搜尋。(美聯社)

委內瑞拉連續7強震恐釀10萬死 川普：情況不妙 已準備好協助

2026-06-25 00:40
人妻在蒸氣室內大膽朝小鮮肉伸手；示意圖。(取材自pexels/Pavel Danilyuk)

37歲人妻三溫暖內「摸18歲少男私處」 丈夫面前被逮捕

2026-06-29 00:27
羅馬尼亞一隻海鷗27日在首都布加勒斯特泰坦公園噴泉消暑。歐新社

科學家：若無人為氣候變遷 歐洲不可能6月就這麼熱

2026-06-29 09:21
英王查理三世。（路透）

王室婚禮將至突傳噩耗 查理三世1天之內悲喜交加

2026-06-05 17:02
2023年6月29日，以色列哈澤里姆空軍基地舉行飛行員畢業典禮，一架以色列空軍F-15戰鬥機飛越上空。(美聯社)

以色列防長：若伊朗再射飛彈 最快明天單獨開打

2026-06-29 20:53
荷莫茲海峽。（路透）

伊朗報復轟炸美軍8處目標 放話「迎接地獄」恐全面中止協議

2026-06-27 22:55

超人氣

更多 >
空戰英雄沉淪 赴中密訓解放軍 又洩漏美軍情報

空戰英雄沉淪 赴中密訓解放軍 又洩漏美軍情報
恒大集團創辦人許家印19億倫敦豪宅 遭遊民占據

恒大集團創辦人許家印19億倫敦豪宅 遭遊民占據
以為只是感冒..台裔核科學家返工一天驟逝

以為只是感冒..台裔核科學家返工一天驟逝
絕美秘境藏殺機 堪州21歲亞裔男大生跳藍池凍僵溺斃

絕美秘境藏殺機 堪州21歲亞裔男大生跳藍池凍僵溺斃
刮中160萬 賓州87歲男選月領1萬 專家讚聰明

刮中160萬 賓州87歲男選月領1萬 專家讚聰明