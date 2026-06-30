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日本公布國會議員所得 高市居9名黨魁之首

中央社東京30日綜合外電報導
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日相高市早苗。（美聯社）
日相高市早苗。（美聯社）

日本今天公開的報告顯示，國會議員去年份平均所得為3003萬日圓（約18.4萬美元），較2024年增加490萬日圓，其中日相高市早苗以3641萬日圓（約22.4萬美元）居朝野黨魁之冠。

綜合日本富士新聞網（FNN）與時事通信社報導，日本眾議院與參議院今天公開2025年份的國會議員所得相關報告書，被公開的對象包含2025年一整年在職的293名眾議員與178名參議員，總計471人。

日本兩院每年都會依據國會議員資產公開法公布這些資訊。

根據這次的報告書，去年份所得最多的人是自民黨籍眾議員中西健治，以11億4015萬元（約700萬美元）位居榜首。他去年份的總所得9成來自出售股票與配息。

而中西健治以及自民黨籍眾議員、前厚生勞動大臣田村憲久是這次報告書中，唯二總所得超過10億日圓的人。包含中西健治與田村憲久在內，有6名自民黨議員以及國民民主黨眾議員鈴木義弘的所得總額超過1億日圓。鈴木義弘去年份的總所得為1億1002萬日圓。

從各黨平均來看的話，從多到少依序為自民黨3512萬日圓、國民民主黨2438萬日圓、日本維新會2352萬日圓、社民黨2266萬日圓等。

高市內閣去年份的平均所得為2869萬日圓，閣員所得多寡依序為外務大臣茂木敏充8258萬日圓、首相高市早苗3641萬日圓、總務大臣林芳正3450萬日圓。而國家公安委員長赤間二郎則以2149萬日圓，在內閣之中「敬陪末座」。

若依各黨黨魁來區分的話，高市居朝野9個政黨黨魁之冠。她的薪水所得包含國會議員與首相的薪水等，總共2359萬日圓，再加上版稅與稿費等各項收入，2025年份的所得為3641萬日圓。

而黨魁排行榜之中，所得第2多的人為國民民主黨代表玉木雄一郎，薪水加上演講費、上節目的費用等，去年份所得為2882萬日圓；日本維新會共同代表藤田文武則以2709萬日圓，位居第3名。

精華 FAQ

  • 報告顯示，2025年公開的國會議員平均所得為3003萬日圓，約18.4萬美元，較2024年增加490萬日圓，反映整體收入水準有所上升。

  • 高市早苗去年所得為3641萬日圓，包含國會議員與首相薪水2359萬日圓，另有版稅、稿費等收入，因此在朝野九位黨魁中排名第一。

  • 所得最高的是自民黨眾議員中西健治，總所得達11億4015萬日圓，約700萬美元，其中九成來自出售股票與配息，是報告中的最高收入者。

日本 眾議員 眾議院

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