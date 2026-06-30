高市早苗訪印度 擬發表宣言因應中國管制稀土出口

日本首相高市早苗將訪問印度，與印度總理莫迪舉行領袖會談。(美聯社)

日本 首相高市早苗 將訪問印度 ，與印度總理莫迪舉行領袖會談。日印正協調於會後發表「經濟安保共同宣言」，內容將以中國持續擴大稀土等重要資源出口管制為背景，推動日本與印度在關鍵礦物及半導體領域的合作，強化供應鏈韌性與經濟安全。

NHK、朝日電視台報導，高市將於7月1日至3日展開為期3天的印度行，前往首都新德里，預定於2日與莫迪（Narendra Modi）舉行高峰會。高市也預計在一場經濟論壇發表演說，將有超過100家日本企業參與，涵蓋汽車、人工智慧（AI）、新創企業等領域。

根據規劃，「經濟安保共同宣言」將重申反對以經濟手段進行脅迫的立場，外界普遍認為此舉意在牽制中國日益擴大的經濟影響力。此外，兩國也正協調發表另一份「聯合聲明」，以安全保障、經濟安全保障及經濟成長等3大支柱作為未來合作方向。

雙方計劃將半導體、重要礦物、資訊通信技術、潔淨能源及醫藥品等5大領域列為優先合作項目，透過官民合作強化供應鏈安全與產業競爭力。

在AI合作方面，日印預計將推動利用人工智慧提升網路安全與系統安全性，同時加強資料中心、半導體等AI基礎設施建設及相關技術合作，擴大兩國在數位領域的合作範圍。

在能源安全方面，雙方計劃成立液化天然氣（LNG）儲備專責團隊，加強能源供應合作。同時，日本也希望依循高市今年5月提出的新版「自由開放的印太」（FOIP）構想，與印度深化海洋安全保障等領域合作。

由於印度持續維持高經濟成長，高市希望透過與印度建立更具戰略性的合作夥伴關係，不僅深化雙邊合作，也能進一步實現她所主張的「強韌經濟」政策目標。