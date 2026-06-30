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韓聖淑成韓國史上第2位女總理 出身科技業曾任Naver執行長

中央社首爾30日綜合外電報導
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韓國國會30日通過由韓國中小及新創企業部部長韓聖淑出任國務總理，成為韓國史上第2...
韓國國會30日通過由韓國中小及新創企業部部長韓聖淑出任國務總理，成為韓國史上第2位女性總理。(歐新社)

韓國國會今天通過由韓國中小及新創企業部部長韓聖淑出任國務總理，成為韓國史上第2位女性總理。她曾經擔任韓國網路業巨擘Naver的執行長。

綜合路透和韓聯社報導，韓國總統李在明上任後，先於去年任命韓聖淑主掌中小及新創企業部，本月7日再提名她出任國務總理。如今她成為李在明政府的第2任總理，以及韓國的第50位總理。

韓國國會今天召開全體會議表決韓聖淑的任命案，但最大在野黨國民力量黨主張她不具資格而集體缺席，執政黨共同民主黨及其他如祖國革新黨和進步黨等共167名議員參加表決，結果以166票贊成、1票無效獲得通過。

「韓國時報」（Korean Times）曾報導，李在明政府正努力推動以創新驅動的經濟成長模式，並加速將人工智慧（AI）導入經濟各層面，由韓聖淑出任總理，將讓韓國最知名科技業經理人之一躍居政府核心。

韓聖淑在2017年成為Naver首位女性執行長，她在5年任期內擴大公司事業版圖，從傳統的搜尋引擎跨足電商、網路內容及平台服務，成功帶動業績成長。

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