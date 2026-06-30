我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界盃╱上半場結束 挪威1:0領先象牙海岸

紐約長島高速路巴士翻覆 釀2死近20傷

英國脫歐10年 德國果醬正名成功

中央社柏林30日專電
聽新聞
test
0:00 /0:00
由於歐盟法規與消費者習慣不一致，不少果醬業者在瓶身僅標示果醬口味，不寫產品種類。...
由於歐盟法規與消費者習慣不一致，不少果醬業者在瓶身僅標示果醬口味，不寫產品種類。圖為德國超市貨架上的果醬。中央社

英國脫歐10年，一項源自英國飲食文化的歐盟果醬命名規定正式走入歷史。歐盟新版早餐指令本月在德國生效，未來草莓、藍莓或杏桃等水果製成的抹醬，都可重新叫做德國人熟悉的Marmelade。德媒稱，這是一項遲來的「果醬正名」勝利。

過去德國依照歐盟法規規定，只有柑橘類水果製成的產品可稱為「Marmelade」；其他水果製成的抹醬則必須標示為「Konfitüre（Jam）」等其他名稱。

這項規定源自英國傳統，在英國飲食文化中，「Marmelade」專指以柳橙、檸檬等柑橘類水果製成、通常帶有果皮且略帶苦味的果醬；草莓、覆盆子或杏桃等其他水果果醬則稱為「Jam」。

英國1973年加入歐洲經濟共同體（EEC）後，成功將這套命名習慣納入歐洲法規，1979年相關規定生效後，在德國、奧地利等德語國家及其他歐盟國家，逐漸形成消費者日常用語習慣與食品標示不一致現象。

這種口語與法規脫節的情況，不僅讓消費者困惑，也讓德國食品業者在商品命名上煞費苦心，為避免觸法，有些品牌乾脆避開兩種名稱，只在包裝上標示水果口味。

因此2017年英國脫歐貿易談判期間，時任歐洲議會議員的德國薩蘭邦（Saarland）財政部長魏茨澤克（Jakob von Weizsäcker）當時就向歐盟執委會提議，英國脫歐後，歐盟應還給各國果醬命名權。

魏茨澤克當時帶著幽默語氣表示，讓果醬（Marmelade）重新叫回果醬（Marmelade），或許能為許多歐盟公民稍微沖淡英國脫歐留下的苦澀滋味。

經各方推動，歐盟終於在2024年修改早餐指令，並由會員國轉化回國內法。今年6月，新規在德國正式上路，德國消費者終於可以在超市貨架上，看見草莓、覆盆子、藍莓、杏桃等平常吃的水果果醬，產品標示為自己日常習慣稱呼的用語。

南德日報（SZ）一篇專欄打趣形容，這是一項遲來的果醬正名勝利，英國脫歐10年，布魯塞爾的「果醬專制時代」終於結束。

精華 FAQ

  • 因歐盟新版早餐指令已於德國生效，過去只允許柑橘類使用Marmelade的限制正式鬆綁，草莓、藍莓、杏桃等水果抹醬也可恢復以德國人熟悉的名稱標示。

  • 這套命名規定源自英國飲食文化，英國加入歐洲經濟共同體後，將本國對Marmelade與Jam的區分納入歐盟法規，導致其他會員國也被迫遵循。

  • 對消費者而言，標示更符合日常用語，不再混淆；對業者而言，商品命名更簡單，不必再刻意避開Marmelade或Konfitüre等術語來避免觸法。

歐盟 德國 脫歐

上一則

荷蘭摩洛哥裔球迷慶晉級 爆衝突多人被捕

延伸閱讀

施凱爾請辭 10年折6首相反映英國脫歐後遺症未消

施凱爾請辭 10年折6首相反映英國脫歐後遺症未消
亞洲超市紅多年 好市多終於賣這冰品 價格不到一半

亞洲超市紅多年 好市多終於賣這冰品 價格不到一半
英相施凱爾請辭 歐盟主席讚任內促歐洲更安全

英相施凱爾請辭 歐盟主席讚任內促歐洲更安全
歐洲議會批准歐美關稅協議 可望川普7/4期限前生效

歐洲議會批准歐美關稅協議 可望川普7/4期限前生效

熱門新聞

委內瑞拉首都卡拉卡斯24日發生地震後，救援人員在廢墟中搜尋。(美聯社)

委內瑞拉連續7強震恐釀10萬死 川普：情況不妙 已準備好協助

2026-06-25 00:40
人妻在蒸氣室內大膽朝小鮮肉伸手；示意圖。(取材自pexels/Pavel Danilyuk)

37歲人妻三溫暖內「摸18歲少男私處」 丈夫面前被逮捕

2026-06-29 00:27
無人機正重塑現代戰場，削弱傳統軍事強權的絕對優勢。路透

伊朗無人機擺「水母陣」美戰機飛行員目睹震撼畫面

2026-06-23 11:11
羅馬尼亞一隻海鷗27日在首都布加勒斯特泰坦公園噴泉消暑。歐新社

科學家：若無人為氣候變遷 歐洲不可能6月就這麼熱

2026-06-29 09:21
英王查理三世。（路透）

王室婚禮將至突傳噩耗 查理三世1天之內悲喜交加

2026-06-05 17:02
荷莫茲海峽。（路透）

伊朗報復轟炸美軍8處目標 放話「迎接地獄」恐全面中止協議

2026-06-27 22:55

超人氣

更多 >
以反共為名詐騙超10億 郭文貴獲刑30年

以反共為名詐騙超10億 郭文貴獲刑30年
買機票巧妙劃位 不用加錢幸運多一個空位

買機票巧妙劃位 不用加錢幸運多一個空位
三生肖福氣最旺 不是老闆娘就是少奶奶「富貴令人羨」

三生肖福氣最旺 不是老闆娘就是少奶奶「富貴令人羨」
男愛看亂倫片...叫女友替3兒子打手槍、性侵還要求「3P」 和解換減刑

男愛看亂倫片...叫女友替3兒子打手槍、性侵還要求「3P」 和解換減刑
世界盃╱巴西2：1絕殺日本 晉級16強

世界盃╱巴西2：1絕殺日本 晉級16強