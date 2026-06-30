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荷蘭摩洛哥裔球迷慶晉級 爆衝突多人被捕

中央社海牙30日綜合外電報導
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在海牙史歐德斯維克區，摩洛哥球迷歡慶變調，部分群眾與警方爆發激烈衝突。圖為警察機...
在海牙史歐德斯維克區，摩洛哥球迷歡慶變調，部分群眾與警方爆發激烈衝突。圖為警察機動部隊成員和一輛水砲車被部署到該地區。(歐新社)

摩洛哥世足賽32強戰在戲劇性的PK大戰中擊敗荷蘭。擁有眾多摩洛哥裔居民的荷蘭海牙，全城瞬間陷入狂歡沸騰。然而，歡慶隨後變調，部分群眾與警方爆發激烈衝突，現場甚至出現警方揮舞警棍壓制並逮捕民眾的混亂場面。

在海牙（The Hague）史歐德斯維克區（Schilderswijk），法新社記者目擊身披摩洛哥國旗的球迷在街頭載歌載舞，汽車喇叭聲、鞭炮聲此起彼落，大家開心慶祝。

數百名支持者聚集該區一處十字路口，將足球踢到空中狂歡，甚至與路過車輛的乘客同樂，有時還跳上車頂慶祝。

不過大約一小時後氣氛驟變，鎮暴警察進場，以高壓水柱和警棍驅散群眾。

法新社記者目擊約十多人被捕。警方揮動警棍攻擊多名年輕人的腿部，將他們壓制在地後銬上手銬，押上警車帶走。

也有騎自行車的警察與年輕人當街上演「貓捉老鼠」。沒有發生嚴重破壞情事。

墨西哥蒙特雷（Monterrey）舉行的這場32強淘汰賽在延長賽後以1比1平手，經過驚心動魄的PK大戰才分出勝負。

前4輪雙方分別失手兩球，荷蘭第5點又遭拍出。接下來效力荷甲PSV愛因霍芬（PSV Eindhoven）的摩洛哥前鋒塞巴里（Ismael Saibari）關鍵破網，助隊晉級16強。摩洛哥下一場將對戰共同主辦國加拿大。

在海牙史歐德斯維克區（Schilderswijk），身披摩洛哥國旗的球迷30日在...
在海牙史歐德斯維克區（Schilderswijk），身披摩洛哥國旗的球迷30日在街頭載歌載舞，汽車喇叭聲、鞭炮聲此起彼落，大家開心慶祝。(歐新社)

精華 FAQ

  • 在海牙史歐德斯維克區，身披摩洛哥國旗的球迷載歌載舞，汽車喇叭與鞭炮聲不斷，數百人聚集在路口踢球、跳上車頂同樂，整座城市一度沉浸在勝利喜悅中。

  • 約一小時後氣氛驟變，鎮暴警察進場，以高壓水柱和警棍驅散人群，並將多名年輕人壓制上銬帶走，法新社記者目擊約十多人遭逮捕。

  • 比賽在墨西哥蒙特雷進行，延長賽後仍以1比1平手，最後進入PK大戰，摩洛哥靠塞巴里的關鍵進球過關，下一場將對上共同主辦國加拿大。

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