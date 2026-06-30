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澳洲監管機構狀告亞馬遜 控Prime Video涉合約不公

中央社雪梨30日綜合外電報導
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澳洲競爭及消費者委員會（ACCC）30日表示，已將亞馬遜（Amazon）澳洲分公...
澳洲競爭及消費者委員會（ACCC）30日表示，已將亞馬遜（Amazon）澳洲分公司告上法庭，指控旗下Prime訂閱合約包含不公平條款，允許亞馬遜在影音串流平台中加入廣告。(路透)

澳洲競爭及消費者委員會（ACCC）今天表示，已將亞馬遜Amazon）澳洲分公司告上法庭，指控旗下Prime訂閱合約包含不公平條款，允許亞馬遜在影音串流平台中加入廣告。

路透報導，ACCC指控，在2023年11月至2025年8月期間，亞馬遜澳洲分公司利用不公平的Prime Video合約條款，對超過100萬名年度訂閱用戶進行不利變動，且未提供任何補償。

ACCC主席凱斯-高特里布（Gina Cass-Gottlieb）表示：「我們指控亞馬遜澳洲分公司在與澳洲Prime年度訂閱用戶的合約中包含了多項不公平條款，隨後並利用其中部分條款在Amazon Prime Video中插播廣告。」

ACCC在聲明中補充，2024年7月後，想要維持無廣告串流服務的訂閱用戶必須每月額外支付2.99澳元。儘管這些年度訂閱用戶先前已預付了79澳元的服務費用。

監管機構還指控Amazon.com Services LLC明知且參與了澳洲分公司的行為，並指出前者參與了包含這些條款的澳洲合約起草工作。

ACCC正尋求法院宣告、罰款、消費者賠償、訴訟費用及其他命令。

亞馬遜澳洲分公司發言人在致路透的電子郵件回覆中表示，公司正在「詳細審查ACCC提交的案件」，並在整個調查過程中與監管機構合作。

根據聲明，ACCC是在2024年收到消費者關於Prime Video開始插播廣告的舉報後，對亞馬遜當地分公司的合約展開調查。

精華 FAQ

  • ACCC指控亞馬遜澳洲分公司在Prime年度訂閱合約中加入不公平條款，並據此更改服務內容，讓Prime Video開始插播廣告，且未對受影響用戶提供補償。

  • ACCC表示，受影響的是2023年11月至2025年8月期間的超過100萬名Prime年度訂閱用戶。這些用戶原本已預付79澳元，之後若要維持無廣告服務還得加錢。

  • ACCC正請求法院作出宣告、裁罰、消費者賠償、訴訟費用及其他命令；同時也指控Amazon.com Services LLC知情且參與合約起草，涉入澳洲分公司行為。

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