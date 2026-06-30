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委內瑞拉強震 反對派領袖馬查多矢言返國助災民

中央社卡拉卡斯29日綜合外電報導
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委內瑞拉反對派領袖馬查多（Maria Corina Machado）。(歐新社)
委內瑞拉反對派領袖馬查多（Maria Corina Machado）。(歐新社)

委內瑞拉反對派領袖馬查多（Maria Corina Machado）今天表示，她「願意不惜一切代價」返回委內瑞拉，以協助上周委國雙強震後的復原工作。

路透報導，馬查多目前人在巴拿馬，她指控委內瑞拉政府阻撓她返國，並於社群平台X發布影片表示，她會回去委內瑞拉幫忙協調並鼓勵民眾。

但她並未進一步說明返國計畫的細節。

馬查多宣布贏得2024年大選後，一度藏身在委內瑞拉境內。去年12月，她秘密搭船離開委內瑞拉，前往挪威首都奧斯陸領取諾貝爾和平獎。

今年1月，美軍抓捕時任委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）後，馬查多將和平獎獎章獻給美國總統川普（Donald Trump）。

一些反對派人士原本希望58歲的馬查多能出任委國領導要職。然而，川普轉而支持馬杜洛的前副手羅德里格斯（Delcy Rodriguez），並表示馬查多缺乏足夠支持，目前無法領導國家。

地震發生前，馬查多曾說，她預計年底前返回委內瑞拉。

但馬查多渴望回到委內瑞拉，在華府引發摩擦，她已被要求延後返國。

一名白宮官員27日告訴路透，馬查多曾聯繫數名美國政府官員，包括白宮、國務院和國會議員，尋求支持她可能返國的行動。

國務院今晚透過簡短聲明告訴路透，國務院「專注於持續推進我方對委內瑞拉大地震的應對行動」。聲明並未提及馬查多據報要求華府促成她返國。

精華 FAQ

  • 她表示願意不惜一切代價返國，目的是協助上周雙強震後的復原工作，並幫忙協調救援、鼓勵民眾重建信心。

  • 馬查多目前人在巴拿馬，並透過社群平台X發布影片，稱自己會回到委內瑞拉，還指控政府刻意阻撓她返國。

  • 一名白宮官員稱馬查多曾向多名美方官員尋求支持，但國務院表示目前重點是持續推進對委內瑞拉地震的應對行動。

馬查多 委內瑞拉 馬杜洛

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