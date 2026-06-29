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日經民調：高市內閣支持率68％ 連9個月高檔創紀錄

中央社東京29日專電
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日本首相高市早苗。（歐新社）
日本首相高市早苗。（歐新社）

日本經濟新聞社與東京電視台於6月26日至28日實施最新全國民調，結果顯示，日本首相高市早苗內閣支持率達68%，較5月上升2個百分點，連續9個月維持在6成後半以上的高水準，創下自2002年採用現行調查方式以來最長紀錄。不支持率則為27%，下降1個百分點。

調查顯示，自民黨支持者中有94%支持高市內閣，在野黨支持者支持率為46%，無黨派選民支持率則上升7個百分點至52%，顯示高市內閣在無黨派族群中的支持度持續提升。

依年齡層分析，39歲以下受訪者支持率最高，達78%，較前次增加5個百分點；40至59歲為72%，增加3個百分點；60歲以上則為61%，微幅下降1個百分點。

對於支持高市內閣的原因，33%的受訪者認為「人格值得信賴」，30%表示「具有領導能力」；而不支持者中，43%認為「因為是以自民黨為中心的內閣」為主要原因。

此外，政府正研議將食品飲料消費稅率限時2年調降至1%，並向中低收入族群發放現金補助。民調顯示，49%的受訪者表示贊成，45%反對。

進一步分析發現，自民黨支持者有54%支持該政策，無黨派選民支持率為51%，在野黨支持者則有55%表示反對。依年齡區分，39歲以下有62%贊成，40至59歲為48%，60歲以上則為46%。

在政黨支持度方面，自民黨支持率上升2個百分點至41%，持續保持領先。日本維新會維持4%。

國民民主黨維持7%，仍為支持度最高的在野黨；參政黨上升1個百分點至6%；公明黨支持率為3%，較前次增加1個百分點；中道改革連合與共產黨皆維持3%。立憲民主黨降至2%，「未來團隊」（Team Mirai）則降至1%，均較前次下滑2個百分點。無黨派選民比例則下降3個百分點至22%。

調查由日經研究公司於6月26日至28日以隨機撥號電訪方式進行，調查對象為全國18歲以上民眾，共回收939份有效樣本，回答率為41.3%。

精華 FAQ

  • 最新全國民調顯示，高市內閣支持率為68%，較上月上升2個百分點，已連續9個月維持在六成後半以上，並寫下現行調查方式實施以來的最長紀錄。

  • 無黨派選民支持率上升到52%，較前次增加7個百分點；年齡層方面，39歲以下支持率最高達78%，40至59歲為72%，顯示年輕與中間選民更傾向支持。

  • 政府研議將食品飲料消費稅限時2年降至1%，並發放現金補助，民調中49%贊成、45%反對，支持與反對相當接近，且在野黨支持者多數表示反對。

日本 民調 高市早苗

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