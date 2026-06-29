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中國擴大出口管制 日本政府抗議並要求撤回

中央社東京29日綜合外電報導
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中國商務部29日宣布增列20家日本企業或團體到軍民兩用貨品出口管制名單。日本政府...
中國商務部29日宣布增列20家日本企業或團體到軍民兩用貨品出口管制名單。日本政府發言人木原稔就此表示，「感到極為遺憾，已經強烈抗議，並要求撤回相關措施」。（路透）

中國商務部今天宣布增列20家日本企業或團體到軍民兩用貨品出口管制名單。日本政府發言人木原稔就此表示，「感到極為遺憾，已經強烈抗議，並要求撤回相關措施」。

日本首相高市早苗去年11月在國會有關的「台灣有事」發言，令北京當局大為不滿，使兩國關係陷入低潮。

中國商務部進而在今年1月加強管制銷往日本的軍民兩用貨品，之後於2月以相關對象涉及日本「再軍事化」為由，把20家日本實體列入出口管制管控名單，禁止出口軍民兩用貨品。

中國商務部接著於今天公告，為維護國家安全和利益，履行防擴散等國際義務，決定將防衛研究所等參與提升日本軍事實力的20家日本實體，增列到軍民兩用貨品出口管制管控名單。

另外，中國商務部今天也宣布另一份「關注名單」，指稱決定將三井E&S株式會社等無法核實軍民兩用物項最終用戶與用途的20家企業或團體實體，列入關注名單。

日本放送協會（NHK）報導，北京當局所公布的軍民兩用管制貨品也包含稀土。

而日本「每日新聞」統計，包含今年2月被列管的企業或團體在內，迄今被中方列入管制名單或關注名單的日本企業或團體，已經增加到80個。

日本媒體普遍解讀，這是北京當局加強向日相高市早苗政府施壓的一環。

共同社報導，木原稔在今天下午的記者會表示，對於中方今天公告的內容，「絕對無法容許，感到極為遺憾」。他也表示，將詳細調查措施的內容與影響，並採取必要措施。

木原今天也提到中國今年1月與2月加強出口管制，他主張，「僅針對我國的措施，與國際慣例大相逕庭」。

日本外務省消息人士透露，考量中國批評日本加強防衛力是「新型軍國主義」，「中方釋放的訊息可能是有意鎖定參與加強防衛力的相關企業，採取對抗措施」。

精華 FAQ

  • 中方把防衛研究所等20家日本實體列入出口管制名單，並稱其參與提升日本軍事實力；同時還新增20家無法核實最終用戶與用途的企業或團體。

  • 日本政府發言人木原稔表示極為遺憾，已向中方強烈抗議，並要求撤回相關措施；他也說將詳細調查管制內容與影響，必要時採取進一步行動。

  • 日本媒體普遍認為，這是北京對高市早苗政府的施壓手段，與「台灣有事」發言及日方強化防衛力有關，可能刻意鎖定相關企業採取對抗措施。

日本 高市早苗

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