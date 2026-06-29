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未滿16歲禁用社群 澳洲擴權監管機構狀告科技巨頭

中央社雪梨29日綜合外電報導
澳洲29日將向國會提交新法案，以強化未滿16歲使用社群媒體的禁令，並賦予網路監管...
澳洲29日將向國會提交新法案，以強化未滿16歲使用社群媒體的禁令，並賦予網路監管機構更多權力，得以對不合規的科技巨頭提起訴訟。(路透)

澳洲今天將向國會提交新法案，以強化未滿16歲使用社群媒體的禁令，並賦予網路監管機構更多權力，得以對不合規的科技巨頭提起訴訟。

路透報導，在此之前，澳洲於去年12月祭出全球首創限制措施。由於有證據顯示兒童目前仍能設法登入這些平台，許多計劃效仿此政策的國家，目前都密切關注這項舉措的後續發展。

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）表示，仍有過多兒童使用社群媒體，而科技公司在遵守法律方面的作為仍不夠充分。

他在坎培拉向媒體表示：「我們今天就是要跟這些社群媒體公司攤牌，並加強我們已經完成以及準備推動的改革。」

「今天下午，我們將正式提交新法案，進一步確保社群媒體公司正竭盡所能，阻止未滿16歲的兒童使用其平台。」

監管機構正在調查5個可能存在違規情況的平台，包括Meta旗下的臉書（Facebook）和Instagram、Snapchat、TikTok，以及Google旗下的YouTube。

Meta、Google與Snapchat未立即置評，TikTok則拒絕評論。

艾班尼斯呼籲保守派在野聯盟支持這項法案，並指出最初的政策是在朝野兩黨支持下通過的。

這項於昨天宣布的修正措施，罰款上限將從4950萬澳元（約3400萬美元）提高至9900萬澳元（約6800萬美元）。

精華 FAQ

  • 新法案將強化未滿16歲禁用社群媒體的限制，並賦予網路監管機構更大執法權，可針對不合規的平台與科技公司採取法律行動。

  • 目前被調查的平台包括Meta旗下的Facebook與Instagram、Snapchat、TikTok，以及Google旗下的YouTube，重點是檢視是否未有效阻止未成年登入。

  • 澳洲昨天宣布的修正措施，將違規罰款上限從4950萬澳元提高到9900萬澳元，等於把懲罰力度加倍，以迫使業者更積極遵法。

社群媒體 澳洲 Meta

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