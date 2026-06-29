瑞典遊樂園雷擊劈中大樹 釀1人重傷多人輕傷

示意圖。圖：pixabay

瑞典 南部一座遊樂園今天發生雷擊事件，園方與政府官員表示，閃電擊中園區內一棵樹，造成多人受傷，其中1人傷勢嚴重。

法新社報導，Tosselilla Sommarland遊樂園在社群媒體 臉書（Facebook）官方帳號發文指出：「Tosselilla上空今天出現劇烈雷雨，導致多道閃電直接擊中園區，造成數人受傷。」

園區最初宣稱現場並無人員重傷，但當地衛生官員隨後表示，一名45歲婦人因「傷勢嚴重」在醫院接受治療。

另有2名傷者由救護車送往醫院，同時還有2名成人和5名孩童也正尋求醫療協助。

瑞典斯卡尼區（Region Skane）衛生當局在聲明中表示：「這些人皆為輕傷。」

瑞典公共電視台（SVT）報導，這家遊樂園事前已預料將有暴風雨來襲，並確保沒有遊客待在遊樂設施上或水上樂園的泳池內。

不過，閃電仍擊中園區內的一棵樹，導致一群路過民眾被樹木碎片波及。

隨劇烈雷雨和豪雨橫掃瑞典南部地區，瑞典氣象與水文研究所（SMHI）今天也對瑞典南部多數地區發布警報。