日本拚2027年開採南鳥島稀土 盼降低對中國依賴
日本首相高市早苗今天在內閣綜合海洋政策本部會議上，指示相關閣僚儘速以產業規模，在2027年度內，推進東京都小笠原村南鳥島外海的海底稀土開發與驗證。
日本共同社及「日本經濟新聞」報導，該項計畫預計達到每日開採、運輸及精煉350公噸以上海底黏土狀沉積物的規模。高市此舉旨在降低對中國稀土的依賴，並以未來的商業利用為目標。此外，高市也要求政府展開北極基本政策修訂作業，預計於2027年度內完成修訂。
今年2月，日本海洋研究開發機構（JAMSTEC）的地球深部探查船「地球號」已成功在南鳥島外海、水深約5600公尺的海底，採集到含有稀土的黏土狀沉積物。高市在會議上表示，從經濟安全保障的角度出發，政府有意完善開發所需的相關體制。不過，如何提高經濟效益等，仍是目前面臨的課題。
日本政府計劃在2040年度前，官民共同向海洋領域投入超過3兆日圓（約185億美元）。其中將撥出9000億日圓（約56億美元）用於稀土與錳結核等海洋資源開發。而針對在安全保障領域中重要性與日俱增的海洋無人機，也將投入1.2兆日圓（約74億美元）。
日本政府預計將於2027年度內開始全面調查南鳥島外海的海底稀土開發。
此外，高市也指示要利用海洋無人機和人造衛星，建立「海洋狀況意識」（MDA）。高市同步要求海洋政策擔當大臣赤間二郎等閣員，透過公共採購來吸引民間投資，藉此營造出讓民間企業能預期一定收益、進而願意更積極進行初期投資的環境。
在本次會議中，綜合海洋政策本部專家會議的座長中西寬，也向高市遞交了關於海洋政策的意見書。
日本首相高市早苗要求在東京都小笠原村南鳥島外海，推進海底稀土開發與驗證。政府並規劃於2027年度內開始全面調查，朝未來商業利用方向前進。 計畫預估達到每日開採、運輸與精煉350公噸以上海底黏土沉積物，目標是建立可商業化的供應鏈，同時提升日本在稀土取得上的自主性與經濟安全保障。 日本政府計劃2040年度前投入逾3兆日圓，其中9000億日圓用於稀土與錳結核開發，並投資1.2兆日圓於海洋無人機，透過MDA與公共採購吸引民間投資。
精華 FAQ
日本首相高市早苗要求在東京都小笠原村南鳥島外海，推進海底稀土開發與驗證。政府並規劃於2027年度內開始全面調查，朝未來商業利用方向前進。
計畫預估達到每日開採、運輸與精煉350公噸以上海底黏土沉積物，目標是建立可商業化的供應鏈，同時提升日本在稀土取得上的自主性與經濟安全保障。
日本政府計劃2040年度前投入逾3兆日圓，其中9000億日圓用於稀土與錳結核開發，並投資1.2兆日圓於海洋無人機，透過MDA與公共採購吸引民間投資。
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