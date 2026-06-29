美伊技術團隊傳將在卡達會談 伊朗外交部否認

伊朗副外交部長加里巴巴迪（Kazem Gharibabadi）。(美聯社)

伊朗 與美國技術團隊據報導將於近日會面，討論如何落實結束中東戰爭的協議，但伊朗外交部今天予以否認。

美國新聞網站Axios昨天引述美方官員報導，德黑蘭與華府 當局預計30日在波斯灣國家卡達舉行會議，以解決有關荷莫茲海峽 （Strait of Hormuz）這一戰略要道的爭端。

美國有線電視新聞網（CNN）也引述一位川普（Donald Trump）政府官員的類似說法；不過，白宮尚未發布正式聲明。

但伊朗國營電視台引述副外交部長加里巴巴迪（Kazem Gharibabadi）所言指出：「本周未規劃工作小組技術會議。」

伊朗與美國最近一次會談於6月21日在瑞士舉行，當時有美國、伊朗、巴基斯坦及卡達4國代表團出席會議。

伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）今天表示，解除伊朗遭凍結資金的必要程序「正在進行中」。

伊朗總統府引述裴澤斯基安的話表示：「依照既定計畫，卡達持有的總額120億美元資金中，將有60億美元獲准釋出並歸還至伊朗」。