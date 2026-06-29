熱到軌道融化…德國德萊比錫輕軌全面停駛

歐洲熱浪襲擊，德國各地氣溫創高，萊比錫電車軌道設施熱到融化（見圖），將停駛至29日。美聯社

外媒報導，歐洲熱浪 帶來極端高溫，已導致2,300人喪命，也迫使歐洲取消許多文化活動。德國 各地氣溫也屢創新高，東部城市萊比錫（Leipzig）的輕軌電車，更因高溫致使軌道設施融化受損，將延長停駛至當地周一（29日）凌晨。

德新社28日報導，萊比錫交通局（LVB）表示，由於高溫導致軌道和轉轍器受損，輕軌電車服務將暫停至當地時間29日清晨3時30分。LVB原僅宣布停駛至周六（27日）深夜，又加以延長。

該局表示，萊比錫持續高溫，導致軌道與轉轍器中、用於固定瀝青與混凝土的接縫密封材料，在電車鐵路網的多處融化並結塊，電車目前無法安全行駛。

此次停駛影響萊比錫市的所有輕軌路線。公車預計將在可行情況下，依原定時刻表行駛。

印度媒體FirstPost新聞報導，德國夜間氣溫近日創高，萊比錫鄰近的庫布許茨市（Kubschütz），夜間最低氣溫高達攝氏29.4度，創下當地近150年來最高夜間低溫紀錄。

報導指出，這波熱浪已影響歐洲數百萬人，德國、捷克、匈牙利和波蘭均是受災最嚴重的地區之一。破紀錄高溫已擾亂民眾日常生活、加重醫療體系負擔、破壞城市基礎建設，而萊比錫輕軌此次全面停駛，成為這場危機的象徵。

世衛組織（WHO）表示，6月21日以來，全歐已有逾1,300起與高溫相關的超額死亡；法國也說，該國24日以來死亡人數比預期多出約1,000人。

這波熱浪正考驗歐洲能否因應氣候變遷所帶來極端天氣重大挑戰，因過去依據歷史氣候條件設計的基礎設施，如今日益難以承受屢創新高的極端高溫。

專家認為，儘管各國政府持續推出短期緊急措施，城市仍需長期的調適策略，包含建設耐高溫的基礎設施、改善公共衛生規劃，並強化氣候政策