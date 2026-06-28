上萬輛偉士牌羅馬車聚 慶祝經典車款問世80年

超過1萬輛偉士牌摩托車28日噗噗作響緩慢駛過羅馬競技場和羅馬廣場周圍，盛大慶祝此一經典車款問世80周年。(路透)

超過1萬輛偉士牌摩托車28日噗噗作響緩慢駛過羅馬競技場（Colosseum）和羅馬廣場（Roman Forum）周圍，盛大慶祝此一經典車款問世80周年。

美聯社報導，世界各地車友齊聚羅馬，美聯社訪問到來自歐洲大陸各國、英格蘭北部、美國舊金山 、澳洲 黃金海岸（Gold Coast）、菲律賓等地的參與者。同好們騎著偉士牌（Vespa）摩托車湧上這座永恆之城的鵝卵石街道，頌揚在他們心中同樣經典永恆的品牌。

法拉利（Ferrari）和杜卡迪（Ducati）彷彿都遭到遺忘，嬌小的偉士牌這一天讓它們望塵莫及。

一邊慶祝自己61歲生日的法國退休族杜南（Natalie Dunand）說：「鍾情於偉士牌為的是那份義式風情、自由，以及60年代情懷。我真的很愛它。」

1953年經典電影「羅馬假期」（Roman Holiday）中，葛雷哥萊畢克（Gregory Peck）載著奧黛莉赫本（Audrey Hepburn）漫遊羅馬市中心，讓這款兩輪小車聞名全球。後來它也在「天才雷普利」（The Talented Mr. Ripley），以及近年的動畫片「路卡的夏天」（Luca）等作品中多次亮相。

偉士牌車身流暢的曲線令人勾起對過往的懷舊感，總能讓人賞心悅目。義大利語意為「黃蜂」的Vespa在兩輪機動車界的地位，就如同福斯金龜車（Volkswagen Beetle）在汽車界的地位一般。

它的問世堪稱偶然。第二次世界大戰後義大利百廢待舉，飛機製造大廠比亞喬（Piaggio）在蓬泰代拉（Pontedera）的工廠遭到炸毀，不得不另謀出路。大幅改變營運方向的比亞喬開始大量生產機車。

比雅喬行銷執行副總裁扎諾里尼（Davide Zanolini）指出，女性是偉士牌最初設定的目標客群之一，因為踏板式機車方便穿著長裙的女性騎乘，不會露出腿部。車型的優雅設計反映這項設定。

扎諾里尼接受美聯社訪問時說：「那流暢線條、那份優雅。偉士牌迷人的姿態更像是一位淑女，而非男士。」

幫助義大利戰後經濟復甦的這台小巧兩輪車很快就風靡各地。1950年美聯社報導指出，偉士牌已經遍布羅馬市區，此起彼落的「短促排氣聲」讓市中心宛如印第安納波利斯500英里大獎賽（Indy 500）現場。

自從偉士牌車迷們從25日起陸續抵達羅馬，這種場面再度重現。結伴前來的車友們穿著同款T恤湧現城市各角落，展現強大存在感。

許多車友說，這個品牌喚起對那個時代的懷舊之情，即使是對當時根本還沒有出生的人而言也是如此。不少人還說，他們將大型重機車換成更靈活、更易於操控的偉士牌，因為它的車身輕巧，而且油門就在把手上，可以自動變速。