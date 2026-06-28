泰國17歲少女箱屍案家屬悲慟 澳洲籍嫌犯機場落網
泰國海濱渡假勝地巴達雅（Pattaya）驚傳一名17歲少女陳屍行李箱，家屬接獲噩耗後悲慟不已，與此案有關的一名澳洲籍男子在機場被捕，檢方以涉嫌謀殺和棄屍等罪行將其起訴。
影片來源：YouTube@New York Post
路透報導，泰國警方表示昨天稍早在曼谷蘇凡納布機場（Suvarnabhumi Airport）逮捕一名40多歲澳洲籍男子卡曼（Simon Peter Carman），他和這樁行李箱藏屍命案有關。檢方指控卡曼涉嫌謀殺和「基於性目的誘拐」未成年少女，以及藏匿、搬運或毀損受害者遺體。
泰國警方調閱監視器後發現卡曼曾與受害者一同進入巴達雅某棟公寓，數小時後他拖著行李箱獨自離去。
警方在社群媒體臉書（Facebook）官方帳號發文表示，嫌犯隨後將行李箱搬上機車，騎至鐵路附近的草地丟棄。警方隨即發布逮捕令，並在卡曼準備搭機返回澳洲時將其逮捕歸案。
受害者的46歲父親通才（Thongchai Donhomla）強調難以接受女兒死訊，受害者繼母奧勒迪（Oradee Bussarakum）希望嫌犯受到最嚴厲刑罰。她說：「我告訴警方，我希望他被處死。身為一名（繼）母親，我不知道還能說什麼…只希望他承擔全部後果。」
泰國警方尚未公布卡曼首次出庭的時間。
受害者是一名17歲少女，遺體被發現藏在行李箱內；案件發生在泰國海濱渡假勝地巴達雅，消息曝光後震驚當地與外界。 警方調閱監視器後，發現他曾與少女一起進入巴達雅公寓，數小時後獨自拖箱離開，之後又將行李箱騎車棄置，最後在機場逮捕。 檢方指控他涉嫌謀殺、以性目的誘拐未成年少女，並藏匿、搬運或毀損遺體；家屬悲慟難平，繼母更公開要求判處最嚴厲刑罰。
精華 FAQ
受害者是一名17歲少女，遺體被發現藏在行李箱內；案件發生在泰國海濱渡假勝地巴達雅，消息曝光後震驚當地與外界。
警方調閱監視器後，發現他曾與少女一起進入巴達雅公寓，數小時後獨自拖箱離開，之後又將行李箱騎車棄置，最後在機場逮捕。
檢方指控他涉嫌謀殺、以性目的誘拐未成年少女，並藏匿、搬運或毀損遺體；家屬悲慟難平，繼母更公開要求判處最嚴厲刑罰。
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