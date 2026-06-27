日本遭雙颱侵襲後災情頻傳 已釀3死數傷

受到今年第7號颱風「米克拉」與第8號颱風「無花果」以及梅雨鋒面帶來的豪雨影響，日本多地傳出淹水、土石流災情。(歐新社)

受到今年第7號颱風「米克拉」與第8號颱風「無花果」以及梅雨鋒面帶來的豪雨影響，日本 多地傳出淹水、土石流災情，截至當地時間今晚7時，已經有3人喪命、數人受傷。

日本放送協會（NHK）、共同社和讀賣新聞報導，山口縣平生町昨天晚間7時45分左右發生土石流災情，當地消防單位接獲民眾通報稱「發生土石流，房子塌了」。

當地消防部門表示，1名70多歲男性住戶被捲入土石流一度失蹤，雖於今天下午尋獲，但送醫後仍宣告不治。另有3位居民送醫，2名40多歲和70多歲的女性分別受重傷，1名20多歲男性受輕傷，3人送醫時皆意識清醒。

平生町政府指出，土石流事發地點從25日晚間起，便持續降下斷斷續續的暴雨，可能因此導致地層鬆動。

愛媛縣西條市的加茂川今天下午也發生一起意外，3位50至60歲左右、正在進行立式划槳的男子遭溪水沖走。

愛媛縣警方透露，3人雖已全數被救起並送醫，但其中2人宣告不治。據了解，事發現場因颱風影響，河川水位暴漲且水流相當湍急。

根據警方調查，這3人互為朋友，事發當時他們都有穿著救生衣。

另外，廣島縣福山市山區一處農業用埤塘今天凌晨發生潰堤，大量蓄水傾瀉而下，導致16棟住宅有淹水災情。福山市政府表示，目前並未傳出人員受傷。

根據日本氣象資訊網站tenki.jp，截至今天下午5時，許多地方的72小時累積降雨量突破100毫米，其中千葉縣君津市坂畑263毫米、千葉縣銚子市243.5毫米、靜岡縣石廊崎245毫米皆刷新當地6月份歷史最高紀錄。

截至下午5時30分，千葉縣、神奈川縣、靜岡縣與伊豆群島仍持續發布第4級土石災害警報。

交通運輸系統方面，截至晚間9時，日本JR各公司表示，包含東海道新幹線、東北新幹線、北陸新幹線在內，各條新幹線目前都維持正常行駛。

但在傳統鐵路部分，JR東日本指出，已有部分區間停駛。

今日「全天停駛」的區間，包括總武本線佐倉站至銚子站區間、成田線成田站至銚子站區間、內房線君津站至安房鴨川站區間、外房線上總一之宮站至安房鴨川站區間、久留里線木更津站至上總龜山站區間等。

日本道路交通情報中心宣布，截至晚間7時15分，高速公路部分路段實施封閉。主要影響範圍集中在千葉縣內的首都圈中央連絡自動車道，以及東京灣跨海公路連絡道等路段。

日本國內各大航空公司則說，東京羽田機場往返和歌山縣南紀白濱機場的部分航班，以及所有往返伊豆群島八丈島機場起降航班今天都將取消。

日本氣象廳的資訊顯示，颱風「米克拉」與「無花果」稍早已經減弱為溫帶性低氣壓。

不過，由於關東地區與伊豆群島歷經先前降雨，部分區域地層已出現鬆動跡象，氣象廳呼籲民眾，仍須對土石流等災害保持高度警惕。