黎巴嫩：達成黎以美框架協議 是恢復國家主權第一步

黎巴嫩、以色列和美國簽署三方框架協議。（美聯社）

黎巴嫩 總統奧溫（Michel Aoun）26日發表聲明指出，當天黎巴嫩、以色列 和美國簽署的三方框架協議，標誌著黎巴嫩邁出恢復國家完整主權的第一步，並承諾將繼續努力，直至實現這一目標。

奧溫表示，該協議是推動流離失所（或：無家可歸）的黎巴嫩民眾返回家園、在國家主權架構下重建家園的重要開端，並強調將繼續推動相關工作取得實質性進展。

奧溫強調，黎巴嫩絕不接受任何形式的佔領，不允許本國公民繼續被扣押，編不會接受依附他國或任何形式的外部干涉。

另據黎巴嫩當地媒體報導，黎巴嫩國會真主黨 籍議員哈桑·法德拉拉（Hassan Fadlallah）當天（或：同日）表示，真主黨拒絕與以軍進行直接談判，將抵制任何試圖執行該「框架協議」的行動，並強調真主黨不會放棄武裝。

法德拉拉表示，真主黨已向黎巴嫩政府明確表達反對與以色列進行直接談判的堅定立場，並警告稱，開啟這一政治和安全談判進程將損害黎巴嫩國家主權，加劇黎巴嫩國內分裂，最終也只會服務於以色列的利益。

黎巴嫩、以色列和美國26日在美國首都華盛頓結束為期4天的新一輪停火撤軍談判，並宣布達成三方框架協議。

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