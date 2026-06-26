川普與梅洛尼交鋒後 義大利將加入美主導矽盛世倡議

義大利 總理梅洛尼 （Giorgia Meloni）與美國總統川普 近日交鋒後，義大利外交官員表示，羅馬仍會加入美方主導、聚焦人工智慧（AI）供應鏈的「矽盛世」（Pax Silica）倡議。

川普（Donald Trump）與梅洛尼近來因七大工業國集團（G7）領袖峰會中一張兩人合照互槓。川普稱梅洛尼「請求」與他合照，梅洛尼反擊川普捏造後，川普又發文堅稱梅洛尼屢次請求合照，進一步加劇這兩個盟邦間罕見的外交齟齬。

路透報導，義大利駐美大使瓦里奇歐（Armando Varricchio）今天告訴義大利媒體「晚郵報」（Corriere Della Sera）表示，義國外交部長塔加尼（Antonio Tajani）與美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）將於「第一個合適的時機」簽署合作備忘錄（MOU）。

瓦里奇歐表示：「這奠定了政治基礎，顯示我們雙方願意重啟之前暫停的合作。」

「矽盛世」倡議是美國與盟國組成的合作團體，旨在確保AI供應鏈安全，涵蓋能源、關鍵礦產、先進製造以及AI等領域。歐洲聯盟執行委員會（European Commission）及荷蘭都已簽署加入。

瓦里奇歐昨天以觀察員身分出席在華府舉行的「矽盛世」峰會，與英國、德國及日本等國一同簽署「矽盛世宣言」（Pax Silica Declaration）。

義大利原訂22日在邁阿密加入「矽盛世」倡議，但在川普與梅洛尼交鋒後，塔加尼取消原訂6月21至22日的訪美行程。

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