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專家：山梨強震與富士山無關 豪雨增土石流風險

中央社東京26日專電
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日本富士山。歐新社
日本富士山。歐新社

日本山梨縣東部、富士五湖地區今晚發生規模5.6地震、富士河口湖町觀測到最大震度6弱，引發外界關注是否影響富士山火山活動。多位專家表示，這次地震與富士山火山活動無關，也不認為會引發火山噴發，不過部分地區持續降雨又碰上強震，可能增加土石崩塌風險。

NHK報導，山梨縣富士山科學研究所所長、火山學專家藤井敏嗣表示，這次地震震源位於山梨縣大月市至道志村一帶地下約20公里處，屬於菲律賓海板塊隱沒的區域，本來就是地震頻繁發生的位置。

他指出，震源距離富士山地下岩漿庫相當遙遠，因此這次地震與富士山火山活動沒有關聯，也不會對未來火山活動造成影響。

不過，藤井提醒，目前部分地區持續降雨，在豪雨期間又遭遇震度6弱強震，可能增加土石崩塌等災害風險，呼籲民眾提高警覺。

另一方面，東京大學地震研究所教授酒井慎一表示，震央周邊原本就是地震活躍區域，過去曾多次發生地震，這次應該屬於持續地震活動中規模較大的一次。

酒井提醒，由於今天一整天持續降雨，地盤可能已經鬆動，在強烈搖晃後，需特別留意山崩、土石崩塌等災害是否發生。

他也提醒，目前正值夜間且天候不佳，不建議民眾貿然外出避難，以免增加危險；但由於未來仍可能發生相同規模的餘震，建議事先將衣物、鞋子及緊急避難用品放置在容易拿取的位置，以便必要時迅速避難。

針對25日起東北及關東地區接連發生多起地震，酒井表示，如果地震持續發生在同一區域，才可能代表當地地殼活動出現新的變化；不過，近期各起地震震央位置分散，彼此的直接關聯性較低。

精華 FAQ

  • 專家表示，震源位於山梨縣大月市至道志村地下約20公里處，屬於板塊隱沒帶常見地震區，且距離富士山岩漿庫相當遙遠，因此不會影響火山活動。

  • 由於部分地區持續降雨，地盤已較鬆動，強震後更容易出現山崩、土石崩塌與落石等災害。專家提醒民眾提高警覺，留意周邊山區與斜坡地帶。

  • 酒井慎一指出，夜間又逢天候不佳，不建議民眾貿然外出避難，以免增加危險；但仍可能有同規模餘震，應先備妥衣物、鞋子與緊急用品。

日本 地震 富士山

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