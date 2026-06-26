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南韓總統李在明民調創新低 經濟、民生與韓元貶值負評高

編譯茅毅／即時報導
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南韓總統李在明（左2）26日在首爾的青瓦台端詳1架國造無人機。歐新社
南韓總統李在明（左2）26日在首爾的青瓦台端詳1架國造無人機。歐新社

根據民調機構「蓋洛普韓國」（Gallup Korea）26日發布的最新調查，南韓總統李在明的支持率跌至51%，創他自去年6月4日就任以來新低；其中負評最高的部分是「經濟、民生與匯率上升（即韓元兌美元下跌）」（15%）；好評最高的則是「外交」。

韓股（KOSPI，韓國綜合股價指數）26日一度重挫逾8%，觸發熔斷機制而暫停交易20分鐘。這是韓股今年第5次觸發該機制，主因是遭美股拖累和科技股被拋售。

上述的蓋洛普韓國民調，自23至25日調查1千名至少18歲的南韓選民（南韓滿18歲即可投票選舉總統等公職人員），李在明51％的支持率，比2周前蓋洛普韓國所做的民調下降6個百分點。

李在明這次的不支持率，也比2周前蓋洛普韓國所做的民調增加6個百分點至41％。這顯示他的不支持率也創就任以來新高，首次破40％。

經濟、住房政策和「中央選舉管理委員會」在3日南韓地方選舉及國會議員補選竟發生選票不足事件，被視為李在明此次支持率下跌且不支持率上升的主因。

李在明19日雖在主持幕僚會議時表明，很多民眾對上述的選票不足事件感到憤怒，「連我看了也覺得十分遺憾、甚至覺得荒唐」；有必要徹查真相且加以改革和修法，甚至討論修憲。然而，他如此表態顯然還無法讓民調「止血」。

另外，執政的共同民主黨支持率41％，與2周前蓋洛普韓國所做的民調相同；最大在野黨「國民力量」支持率則減少2個百分點至27％。這也顯示執政黨民調持平，但隸屬該黨的李在明民調下滑現象。

精華 FAQ

  • 蓋洛普韓國最新調查顯示，李在明支持率為51%，比兩週前下降6個百分點；不支持率升至41%，同樣增加6個百分點，兩項數據都創他就任以來新高與新低。

  • 民調中負評最高的是「經濟、民生與匯率上升」，也就是韓元兌美元走弱的問題，佔15%。此外，經濟與住房政策、以及選票不足事件也被視為支持率下滑主因。

  • 韓股26日一度暴跌逾8%並觸發熔斷，反映市場受美股拖累與科技股賣壓影響；但共同民主黨支持率仍維持41%，顯示下滑的是李在明個人聲望，而非整體執政黨支持。

南韓 李在明 民調

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