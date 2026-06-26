我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

這家夏季菜單升級 海鮮沙拉10年後回歸

畢業季 LinkedIn新研究：讀這科系最容易找到工作

蔡英文翻版？日相高市早苗在幕僚操刀下 變身活網仔

編譯陳律安／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
高市早苗透過網路，反擊各種不實言論。歐新社
高市早苗透過網路，反擊各種不實言論。歐新社

高市早苗去年10月成為日本史上第一位女首相後，便持續受到媒體矚目，如今她改變溝通方式，不僅透過電視塑造公眾形象，也直接採用社群媒體傳達訊息，並在網路上迅速反擊。

高市內閣新聞秘書、曾任已故前首相安倍晉三文膽與幕僚的佐伯耕三說，社群媒體是一種「創新工具」，能透過未經剪輯的文字與影片，迅速且準確傳達首相的聲音。

高市個人的X帳號已成為這項努力的核心。

這位首相經常發文談論政策優先事項與每日活動，發文數量與詳盡程度在近年日本領導人中前所未見。其帳號擁有290萬名追蹤者，許多貼文都吸引大量受眾，有些觀看次數達到數百萬次。

對一位獲得年輕族群強力支持的領袖而言，保持線上活躍變得更加重要。近期調查顯示，日本20多歲與30多歲選民愈來愈常透過網路平台取得資訊，作為投票決策的參考。

5月，政府擴大網路布局，在內閣公共事務辦公室下推出由佐伯負責的X新帳號。這個帳號迄今已獲得逾13.6萬名追蹤者。佐伯說，目標是讓外界更近距離了解高市的工作，同時也為較忙碌的使用者提供政府重大施政的摘要。

不過，這個帳號近幾周重新受到關注，是因為它扮演了更強勢的角色：反擊政府認為不正確的報導或網路說法。

本月稍早，佐伯反駁中國官員稱日本正走向「新軍國主義」的說法，指出日本的國防支出與軍事建設規模都遠小於北京當局。

在另一則貼文中，他駁斥美國可能對日本加徵關稅的報導，並引用產業大臣的說法指出，華府已確認不會在去年已達成的協議之外，再對日本課徵額外關稅。

佐伯表示，「如果某件事事實上有誤，我們就必須點出它是錯的。」他也說，海外受眾經常看到關於日本的不實資訊，且沒有被更正。

他計劃透過與其他部會更密切協調，擴大這個帳號的事實查核功能。

精華 FAQ

  • 因為日本年輕選民愈來愈常透過網路取得資訊，社群媒體能讓她直接傳達政策與日常活動，也有助於維持支持度並擴大首相曝光。

  • 這個新X帳號由內閣公共事務辦公室下的佐伯耕三負責，主要功能是讓外界更了解高市的工作，同時提供政府重大施政的簡明摘要。

  • 因為它不只宣傳政策，還開始強力反擊政府認為錯誤的報導與網路說法，例如回應中國軍國主義指控，以及澄清美國關稅傳聞。

高市早苗 蔡英文 社群媒體

上一則

中國男駕駛保時捷狂飆東京街頭 撞擊2車釀3傷

下一則

南韓總統李在明民調創新低 經濟、民生與韓元貶值負評高

延伸閱讀

日媒民調：高市內閣支持率降至54% 恐受抹黑門影響

日媒民調：高市內閣支持率降至54% 恐受抹黑門影響
高市拋日本14年370兆日圓長期投資藍圖 AI晶片支出逾100兆

高市拋日本14年370兆日圓長期投資藍圖 AI晶片支出逾100兆
川普眼中只剩習近平？美媒：G7憂遭G2踢出局 日歐驚覺「背後沒人」

川普眼中只剩習近平？美媒：G7憂遭G2踢出局 日歐驚覺「背後沒人」
李在明打臉日媒放風 拒深化軍事合作「日本須誠摯道歉」

李在明打臉日媒放風 拒深化軍事合作「日本須誠摯道歉」

熱門新聞

委內瑞拉首都卡拉卡斯24日發生地震後，救援人員在廢墟中搜尋。(美聯社)

委內瑞拉連續7強震恐釀10萬死 川普：情況不妙 已準備好協助

2026-06-25 00:40
無人機正重塑現代戰場，削弱傳統軍事強權的絕對優勢。路透

伊朗無人機擺「水母陣」美戰機飛行員目睹震撼畫面

2026-06-23 11:11
一艘潛水器正在澳洲近海印度洋國際水域，打撈鯨魚化石骨骼。（美聯社）

全球最大鯨魚墳場 530萬年化石、已滅絕品種澳洲現蹤

2026-06-16 02:00
一名婦女10日在德黑蘭街頭揮舞伊朗國旗。(路透)

伊朗的錢藏在哪？海外被凍資產版圖曝光 最大金庫在亞洲這國

2026-06-17 12:08
義大利總理梅洛尼。(路透)

美義領袖持續交鋒 梅洛尼要川普先顧好自身支持率

2026-06-20 16:17
川普政府加大力道撤銷歸化入籍外國人士的美國公民身分，打算在今年10月之前至少提出250個取消國籍案件。（路透）

10月前250人恐遭撤籍 美公民身分岌岌可危…今日5件事

2026-06-19 15:27

超人氣

更多 >
中國婦機上爆粗+大鬧 飛加州航班被迫改降日本

中國婦機上爆粗+大鬧 飛加州航班被迫改降日本
「國會女股神」裴洛西最新持股曝光 重押這2檔股票

「國會女股神」裴洛西最新持股曝光 重押這2檔股票
社安金2027年可望迎近年最大調升 退休族留意這些變數

社安金2027年可望迎近年最大調升 退休族留意這些變數
南加這項副業正夯 有人靠它已賺近30萬美元

南加這項副業正夯 有人靠它已賺近30萬美元
空服員揭航空業暗黑文化 機師駕駛艙偷腥極樂生活曝光

空服員揭航空業暗黑文化 機師駕駛艙偷腥極樂生活曝光