中國男駕駛保時捷狂飆東京街頭 撞擊2車釀3傷

日本東京警視廳本月稍早逮捕了1名住所不定的23歲中國籍公司董事許禎逹。他涉嫌駕駛高價進口車保時捷在路口高速右轉，撞上2輛正在停等紅燈的汽車，造成3人受傷。示意圖。(路透)

日本 東京警視廳本月稍早逮捕了1名住所不定的23歲中國籍公司董事許禎逹。他涉嫌駕駛高價進口車保時捷在路口高速右轉，撞上2輛正在停等紅燈的汽車，造成3人受傷。

日本放送協會（NHK）及「產經新聞」今天報導，日本警視廳交通搜查課指出，本月在東京文京區的某處路口，許禎逹涉嫌駕駛保時捷狂飆，造成現場3人受傷，被依違反「道路交通法」的「違反安全駕駛義務」罪嫌逮捕。

面對警方調查，許禎逹承認罪行並供稱：「我開的是朋友的車。因為想快點過彎，所以一邊加速一邊右轉。現場的紅燈時間很長，我覺得一旦被紅燈擋下就很浪費時間。」

警方目前已將罪名變更為違反「汽車駕駛致死傷處罰法」的「危險駕駛致死傷罪」，並移送檢方偵辦。

根據警視廳調查，本月9日傍晚，許禎逹涉嫌駕駛保時捷在文京區都道路口以時速約100公里的高速企圖右轉，卻因無法順利過彎而撞上路旁牆壁。車輛隨後因反作用力改變方向，衝破道路中央分隔島，並撞擊在對向車道等紅綠燈的2輛轎車，造成現場年齡介於11歲至46歲的3名男女受輕傷。

此外，許禎逹似乎並未取得日本駕駛執照，警視廳懷疑其涉嫌無照駕駛，目前正展開進一步調查。

警方指出，許禎逹對此辯稱：「我本來打算把中國的駕照換成日本駕照，但因為預約太滿，仲介說要等一年後，所以就還沒換。我不知道這會變成無照駕駛。」

報導補充，針對「危險駕駛致死傷罪」，日本眾議院全體會議已於25日全票通過並成立「汽車駕駛致死傷處罰法」修正案。該法案針對在一般道路上超速達最高限速50公里以上等行為，就「超速」與「飲酒」等犯罪類型增設了明確的數值標準。