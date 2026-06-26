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中國男駕駛保時捷狂飆東京街頭 撞擊2車釀3傷

中央社東京26日綜合外電報導
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日本東京警視廳本月稍早逮捕了1名住所不定的23歲中國籍公司董事許禎逹。他涉嫌駕駛...
日本東京警視廳本月稍早逮捕了1名住所不定的23歲中國籍公司董事許禎逹。他涉嫌駕駛高價進口車保時捷在路口高速右轉，撞上2輛正在停等紅燈的汽車，造成3人受傷。示意圖。(路透)

日本東京警視廳本月稍早逮捕了1名住所不定的23歲中國籍公司董事許禎逹。他涉嫌駕駛高價進口車保時捷在路口高速右轉，撞上2輛正在停等紅燈的汽車，造成3人受傷。

日本放送協會（NHK）及「產經新聞」今天報導，日本警視廳交通搜查課指出，本月在東京文京區的某處路口，許禎逹涉嫌駕駛保時捷狂飆，造成現場3人受傷，被依違反「道路交通法」的「違反安全駕駛義務」罪嫌逮捕。

面對警方調查，許禎逹承認罪行並供稱：「我開的是朋友的車。因為想快點過彎，所以一邊加速一邊右轉。現場的紅燈時間很長，我覺得一旦被紅燈擋下就很浪費時間。」

警方目前已將罪名變更為違反「汽車駕駛致死傷處罰法」的「危險駕駛致死傷罪」，並移送檢方偵辦。

根據警視廳調查，本月9日傍晚，許禎逹涉嫌駕駛保時捷在文京區都道路口以時速約100公里的高速企圖右轉，卻因無法順利過彎而撞上路旁牆壁。車輛隨後因反作用力改變方向，衝破道路中央分隔島，並撞擊在對向車道等紅綠燈的2輛轎車，造成現場年齡介於11歲至46歲的3名男女受輕傷。

此外，許禎逹似乎並未取得日本駕駛執照，警視廳懷疑其涉嫌無照駕駛，目前正展開進一步調查。

警方指出，許禎逹對此辯稱：「我本來打算把中國的駕照換成日本駕照，但因為預約太滿，仲介說要等一年後，所以就還沒換。我不知道這會變成無照駕駛。」

報導補充，針對「危險駕駛致死傷罪」，日本眾議院全體會議已於25日全票通過並成立「汽車駕駛致死傷處罰法」修正案。該法案針對在一般道路上超速達最高限速50公里以上等行為，就「超速」與「飲酒」等犯罪類型增設了明確的數值標準。

精華 FAQ

  • 肇事者是23歲中國籍男子許禎逹，報導指他為住所不定的公司董事。警方認為他在東京文京區路口高速右轉時失控，進而引發連環碰撞事故。

  • 許禎逹疑似以約時速100公里右轉，先撞牆再衝破分隔島，接著撞上對向兩輛停等紅燈的轎車，造成3名年齡11歲至46歲的男女輕傷。

  • 警方先以違反安全駕駛義務逮捕，後改以危險駕駛致死傷罪偵辦，並懷疑他未取得日本駕照，正進一步釐清是否涉及無照駕駛。

日本

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