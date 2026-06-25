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全球最高齡姊妹 巴西3人瑞合計316歲曝長壽密碼

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巴西聖保羅大學（USP）研究員與被金氏世界記錄認證的世界上最長壽的三姊妹合影，她...
巴西聖保羅大學（USP）研究員與被金氏世界記錄認證的世界上最長壽的三姊妹合影，她們參與了一項旨在識別與長壽相關的遺傳因素的研究。(路透)

巴西三名居住於大里約熱內盧地區的姊妹，近日獲金氏世界紀錄（Guinness World Records）正式認證為全球在世最年長三姊妹，三人年齡合計316歲，分別為109歲、104歲及103歲。這項罕見紀錄除了引起國際關注，也吸引科學家展開研究，希望透過分析她們的基因與生活方式，進一步了解人類長壽的原因。

路透報導，三姊妹分別是109歲的長女列維塔（Levita de Deus Nunes）、104歲的次女佐雷德（Zoraide de Deus Mota）及103歲的三妹朱琳娜（Zulina de Deus Nunes）。她們的年齡資料經由與金氏世界紀錄合作、專門追蹤及驗證全球超級人瑞的組織「長壽探索」（Longeviquest）審查確認，正式獲認證為全球在世最年長三姊妹。

三姊妹日前手持官方證書合影留念。她們一家同時擁有多位百歲人瑞的情況，也引起巴西聖保羅大學研究團隊關注。由基因學專家札茲（Mayana Zatz）主持的「長壽基因計畫」（DNA Longevo Project）研究人員前往拜訪，不僅訪談三人的生活習慣，也採集血液及DNA樣本，希望藉由分析遺傳資訊，找出與長壽有關的生物學線索。

參與研究的吉列爾梅（Joao Paulo Guilherme）表示，研究團隊計畫蒐集並分析500名百歲人瑞的DNA樣本，比較90多歲與百歲人瑞，以及已出現衰弱、認知功能退化或慢性疾病患者之間的差異，希望找出哪些基因有助保護心臟、肌肉與腦部功能，並延緩老化，進一步釐清影響人類長壽的關鍵因素。除了遺傳因素，研究人員也關注家庭與社會支持對長壽的影響。

三姊妹一生從事不同工作，生活平凡。長女列維塔曾從事手工藝工作，也曾在電視台任職；次女佐雷德擔任護理師，育有五名子女；三妹朱琳娜則是全職母親，育有六名子女。她們表示，平時相處與一般手足沒有不同，偶爾也會拌嘴。列維塔回顧人生時表示，自己擁有美好的童年與青春歲月，「沒什麼好抱怨的」。

談及長壽祕訣，三姊妹認為，健康飲食、活躍的生活方式，以及母親從小提供的新鮮食物都是重要因素。佐雷德表示，母親一生奉獻家庭，盡可能以母乳餵養孩子，之後也讓孩子食用親手栽種、親自烹調的蔬菜。朱琳娜則回憶，小時候家中沒有冰箱，一家人經常游泳、在河裡玩耍、釣魚及捕捉螃蟹，料理也都使用新鮮食材。她表示，從小養成健康、天然的飲食習慣，是她們能夠健康長壽的重要原因。

世界上最長壽的巴西三名百歲人瑞姊妹，獲得金氏世界紀錄和長壽探索認證。(路透)
世界上最長壽的巴西三名百歲人瑞姊妹，獲得金氏世界紀錄和長壽探索認證。(路透)

精華 FAQ

  • 她們被正式認證為全球在世最年長三姊妹，年齡分別為109歲、104歲與103歲，三人合計316歲。這項罕見紀錄也讓外界關注長壽背後的原因。

  • 聖保羅大學研究團隊會訪談她們的生活習慣，並採集血液與DNA樣本，分析遺傳資訊，期望找出保護心臟、肌肉與腦部功能、延緩老化的基因線索。

  • 她們認為關鍵在於健康飲食、活躍的生活方式，以及母親從小提供的新鮮食物。她們童年常游泳、玩水、釣魚，飲食也以天然食材與家常料理為主。

巴西

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