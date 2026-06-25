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熱浪肆虐 英國瑞士迎史上最熱6月、荷蘭啟動高溫警報

中央社倫敦/日內瓦/海牙/巴黎25日綜合外電報導
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英國倫敦天氣炎熱，一名女子在議會大廈附近行走時使用手持風扇。(路透)
英國倫敦天氣炎熱，一名女子在議會大廈附近行走時使用手持風扇。(路透)

致命熱浪持續席捲西歐，英國與瑞士今天雙雙刷新6月高溫紀錄，荷蘭則罕見發布極端高溫警報，交通運輸及緊急醫療體系正面臨嚴峻挑戰。

法新社報導，英國今天迎來有紀錄以來最炎熱的6月天，英格蘭西南部索麥塞郡（Somerset）氣溫飆升至攝氏36.7度，打破稍早創下的36.4度紀錄。

英國氣象局（Met Office）今天稍早將倫敦及周邊地區的紅色極端高溫警告延長至26日晚間。

瑞士氣象局（MeteoSwiss）表示，瑞士今天也記錄到史上最高的6月氣溫，北部城市巴塞爾（Basel）氣溫攀至攝氏38度，刷新80年前創下的36.9度紀錄。

瑞士氣象局在社群平台X發文說：「瑞士6月氣溫首次突破攝氏37度，打破1947年創下的紀錄。」

瑞士氣象局指出，北部地區尤其炎熱，除了巴塞爾，另有至少5個氣象站今天測得攝氏37度以上高溫，這波熱浪預計將持續至29日。

在破紀錄高溫肆虐歐洲之際，荷蘭今天罕見發布極端高溫紅色警報，呼籲民眾務必留意「危險」的酷熱天氣。

荷蘭皇家氣象研究所（KNMI）針對全國大部分地區發布紅色警報，部分地區氣溫預計將飆到攝氏40度，相關警報措施至少將持續至27日。

受到高溫影響，荷蘭鐵路公司已減少列車班次，政府官員也呼籲民眾，若非必要，應避免開車上路。

法國當局表示，熱浪侵襲已使巴黎和周邊地區醫院不堪負荷，明天起將禁止民眾在公共場合飲酒。

巴黎警察局長弗和（Patrice Faure）說：「我們的醫療系統已處於飽和狀態，住院人數仍在增加。」

弗和向媒體表示，明天起將不得在街邊及其他公共場所飲酒，也禁止販售外帶酒精飲品。

巴黎警方指出，這項禁令不適用於持有合法執照、供餐飲業使用的公共空間，例如餐廳與酒吧區域。

精華 FAQ

  • 英國今天出現有紀錄以來最炎熱的六月天，英格蘭西南部索麥塞郡高達攝氏36.7度，打破稍早的36.4度紀錄，顯示熱浪強度極不尋常。

  • 瑞士北部城市巴塞爾氣溫攀至攝氏38度，成為史上最高的六月氣溫，也讓瑞士首次在六月突破37度，刷新1947年以來的舊紀錄。

  • 荷蘭對多數地區發布紅色高溫警報，鐵路減少班次並勸民眾少開車；巴黎則因醫院近乎飽和，宣布禁止街邊與公共場所飲酒，並限制外帶酒精販售。

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