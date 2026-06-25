委內瑞拉雙強震釀188死逾千傷 美投入1.5億美元馳援

委內瑞拉的拉瓜伊拉州（La Guaira）發生地震及多次餘震。圖為居民走過受損建築物。(美聯社)

委內瑞拉 國民議會議長豪爾赫今天表示，兩起強震已造成至少188人喪命、超過1520人受傷；美國宣布將提供1.5億美元援助。

法新社報導，根據美國地質調查所（USGS），兩起規模分別為7.2與7.5的地震 昨晚在短短一分鐘內先後襲擊委國北部地區，造成建築物倒塌，許多人被埋在瓦礫堆中。

委內瑞拉接連發生強震後，美國今天表示將提供1.5億美元援助，各國與人道救援組織也正加緊腳步予以協助。

美國國務院表示，援助方案包括直接撥付5000萬美元給當地援助組織，以及向聯合國 人道基金捐助1億美元。

豪爾赫說（Jorge Rodriguez），委國臨時總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）今天前往災情最嚴重的沿海地區視察。

豪爾赫在電視演說中表示：「她目前人在拉瓜伊拉州（La Guaira），以了解當地受災情形。」

法新社記者目擊，拉圭拉地區至少有一家商店遭人洗劫。

在拉瓜伊拉州沿海城鎮卡蒂亞拉馬（Catia La Mar），一群男女從一間部分被燒毀的超市走出，手中提著裝滿物品的袋子。

25日在委內瑞拉沿海城鎮卡蒂亞拉馬（Catia La Mar）發生地震後，建築物受損。(美聯社)