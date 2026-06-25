荷莫茲海峽通航量 恢復至戰事前近6成水平

荷莫茲海峽上行駛的油輪。(新華社檔案照)

史坦普全球商品洞察（S&P Global Commodity Insights）25日發布報告說，24日共有78艘船舶通過荷莫茲海峽 ，創下伊朗 戰事爆發以來單日最高通航紀錄。本月荷莫茲海峽的船舶日均通航量已恢復至衝突前水準的約57%。

報告說，截至24日，本月累計有551艘船舶通過荷莫茲海峽，有望成為戰事爆發以來通航量最高的月份。

報告指出，近期駛離荷莫茲海峽的船舶不僅包括因衝突而長期滯留的船舶，也包括近期進入的船舶，反映出航運活動初步正常化跡象。不過，海峽通航量回升態勢能否持續仍有待觀察，相關協議仍需進一步鞏固和落實。

分析認為，通航量回升與阿曼和國際海事組織日前宣佈啟用荷莫茲海峽南部航道密切相關。24日，33艘船舶使用了這一新航道。

然而，據英國《勞氏日報（Lloyd's List）》25日報導，伊朗方面當天表示，船舶通航必須使用經伊朗批准的荷莫茲海峽北部航道。這使得海峽通航變得更加複雜。

總部位於英國的海事分析公司溫沃德（Windward）25日表示，4艘油輪當天經由南部航道通過荷莫茲海峽時掉頭返回。當時，伊朗伊斯蘭革命衛隊通過無線電頻道發佈廣播，要求船舶「僅在伊斯蘭革命衛隊許可下沿指定航線通行」，並警告未經許可通行或偏離指定航線「將承擔後果」。

國際海事組織23日宣佈啟動荷莫茲海峽地區滯留船員疏散計劃，推薦的航道分別是伊朗一側的荷莫茲海峽北部航道以及阿曼一側的南部航道。