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共同社：日人在中被拘 疑因試圖將稀土磁體加工出口

中央社台北25日電
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圖為稀土。（美聯社）
圖為稀土。（美聯社）

共同社今天報導，富士電機集團2名日籍員工在中國被拘留，可能是因試圖將稀土磁體以可拆卸的狀態加工成電機產品後出口。中方似乎懷疑其目的是在出口後拆卸產品，取出稀土磁體。

共同社報導，據行業團體相關人士表示，如果將稀土磁體以無法取出的狀態加工成產品，就不屬於中國的出口管制項目；但如果是可取出的狀態，則有可能被指是違法。

相關人士透露，在遼寧省大連市被拘留的富士電機集團2名日籍員工被中國海關視為有問題的行為可能是試圖將稀土磁體以可拆卸狀態加工成電機等產品後出口。

日本首相高市早苗去年11月發表「台灣有事」說後，中國祭出多項反制措施，包括今年1月加強對日本的兩用物項出口管制，當中包括稀土。

共同社的報導又指，大連發生日本人被拘留的事件後，「當地日僑社會出現動搖」。

報導表示，大連歷來與日本關係密切，且積極吸引日資企業進駐。據領事機構稱，當地約有1700家日資企業據點，有約3000名日本人。

一名常駐大連的日企高層表示，事件竟然發生在對日企一向友好的大連，「實在令人難以置信」。該名高層對於中國未對相關企業開罰而是直接拘留員工的做法表示疑惑。

因事件涉及中國對資源出口的管制，一名在中國經商的日企人士表示，「涉及資源業務的其他企業，是否也可能成為目標？」

精華 FAQ

  • 報導稱，中方懷疑他們試圖把稀土磁體加工成電機等產品後出口，且產品可能可拆卸、便於取回磁體，因此被視為涉嫌違反出口管制。

  • 因為若稀土磁體被做成無法取出的狀態，通常不屬中國出口管制項目；但若仍可拆出，就可能被認定是規避管制，進而觸法。

  • 報導指出，事件讓當地日僑社會感到動搖，也使部分日企擔心資源相關業務可能成為目標，反映中方管制措施的不確定性正在升高。

稀土 日本

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