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日本超商設置狼型機器人 靠巨響和強光驅趕熊隻

中央社群馬縣24日綜合外電報導
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圖為在日本北海道瀧川市，一台名為「怪獸狼」（Monster Wolf）的機器人被...
圖為在日本北海道瀧川市，一台名為「怪獸狼」（Monster Wolf）的機器人被安裝到農場附近。(路透)

日本各地熊害頻傳，連鎖便利商店全家（FamilyMart）今天宣布在群馬縣桐生市山區的「全家日野屋黑保根店」試驗性設置一款狼型機器人，用來驅趕野生動物。

日本「讀賣新聞」報導，由於今年接連有人在這間店鋪周邊目擊熊隻出沒，為確保員工與顧客安全，全家設置了這款名為「怪獸狼」（Monster Wolf）的狼型機器人，待評估效果後，再研議是否正式導入相關措施。

「怪獸狼」是一款搭載紅外線偵測器的機器人，當偵測到動物時，會發出50多種巨大聲響並閃爍LED強光來嚇阻、驅趕野生動物。全家去年已制定針對店舖周邊出現熊隻的應對指南，並在今年2月底前向東北及北關東等地區約500家門市配發防熊噴霧。

然而，今年全國各地熊隻出沒事件比去年更為頻繁，為進一步強化對策，全家決定試驗性引進「怪獸狼」。

「怪獸狼」目前被設置在面向店舖後方森林的位置。這款裝置可發出高達90分貝的巨大聲響，相當於汽車喇叭聲，但為顧及附近住戶，目前音量設定約45分貝，在降低對周邊環境影響的同時，驗證其能否達到預期的驅趕效果。

報導補充說，群馬縣去年共有12人遭熊隻攻擊受傷，其中2名傷者是在沼田市一家超市內，被闖入熊隻襲擊。

今年1月至5月，群馬縣共通報162起熊隻目擊事件，是去年同期的兩倍以上。全家便利商店負責人表示：「盼能藉此防止熊隻接近店鋪，全力確保店員與顧客安全。」

精華 FAQ

  • 因店鋪周邊今年多次目擊熊隻出沒，為保障員工與顧客安全，全家在山區門市試驗設置「怪獸狼」，希望先以非接觸方式降低熊隻接近店舖的風險。

  • 這款機器人搭載紅外線偵測器，偵測到動物後會發出五十多種巨大聲響，並同步閃爍LED強光；雖最高可達九十分貝，現場為顧及住戶先調至約四十五分貝。

  • 群馬縣去年有十二人遭熊攻擊受傷，今年一至五月又通報一百六十二起目擊，較去年同期倍增。全家此前已發布應對指南，並配發防熊噴霧給約五百家門市。

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