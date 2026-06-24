熱穹籠罩歐洲多國紅色警戒 高濕度升高熱浪危險程度

法國巴黎民眾24日在艾菲爾鐵塔的水池前消暑降溫。(路透)

科學家表示，熱浪 反覆出現是全球暖化明確指標，示警熱浪將會更加頻繁、持久而且強烈。籠罩西歐的熱穹現象正導致歐洲大陸出現一波可能造成生命危險的極端氣候。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，西歐6月氣溫屢創新高，即使沒有達到2022年夏季創下的歷史高溫紀錄，專家仍然警告，這波熱浪可能更加危險，主因高濕度讓人體更難忍受高溫。

倫敦大學學院（University College London）重症醫學教授蒙哥馬利（Hugh Montgomery）指出，在乾燥環境下，汗水會很快蒸發，進而幫助皮膚降溫。

他表示：「如果你處於非常潮濕環境，比方說相對濕度100%或接近，那麼汗水就無法蒸發。這代表體溫無法藉此降低，汗水只會從身上滴落，但這種滴流的汗對散熱沒有任何幫助。」

蒙哥馬利舉例，當氣溫達攝氏36度且濕度65%時，就會變得危險；而氣溫若升高至攝氏42度，即使濕度僅35%，「也會相當致命」。

法新社和CNN更新整理這波熱浪對歐洲造成的衝擊如下：

●英國罕見發布高溫紅色警報

英國氣象局發布「紅色極端高溫警告」，示警今天和明天英國氣溫預計將飆升到至少攝氏39度，將會打破英國6月高溫紀錄的攝氏36.5度。

●法國首見大規模停電

法國當局指出，創紀錄熱浪今天導致西北部約6萬8000戶停電，為這次極端天氣首度導致法國發生大規模停電事件。菲尼斯泰爾省（Finistere）政府聲明指出，這起「與極端高溫有關的」電網變壓器故障未造成任何人員受傷。

●工人不滿勞動條件提前下班

吉普（Jeep）母公司斯特蘭蒂斯集團（Stellantis）位在法國米盧斯市（Mulhouse）附近工廠的工人不滿炎熱天氣下的勞動條件而進行抗議，宣布從昨天到28日將提前結束工作。

●法國創史上最熱一天

法國氣象局（Meteo-France）表示，昨天經歷自從1947年有紀錄以來最炎熱的一天。全國氣溫指標（取自全法30個氣象站日夜平均氣溫）達到攝氏29.8度。先前的紀錄為攝氏29.4度，分別是在2019年7月25日和2003年8月5日創下。

●艾菲爾鐵塔、羅浮宮提早關閉

巴黎兩大旅遊景點艾菲爾鐵塔（Eiffel Tower）和羅浮宮博物館（Louvre Museum）因為熱浪而宣布提前關閉。另一個法國地標、諾曼第（Normandy）的聖米歇爾山（Le Mont-Saint-Michel）也呼籲遊客在「紅色警戒」期間「暫緩前往」。

●法國1800所學校停課

法國政府表示，昨天全國約8000所受影響學校當中有1800所因高溫而停課。多數其他學校則縮短上課時數，讓學生提早放學返家。

●法國40人、比利時2人溺斃

法國總理勒克努（Sebastien Lecornu）表示，自從18日遭到嚴峻熱浪籠罩以來已有40人溺水身亡，當中許多是青少年，他形容這是「悲劇性災禍」。

比利時東部一座人工湖昨天則有兩名17歲少年溺斃。地方當局指出，他們和另外3名年輕人跳入一處禁止戲水的廢棄採石場泳池。

●比利時原子球塔縮短開放時間

管理單位表示，極具未來感的原子球塔（Atomium）今天到26日將提早關閉，避免以不鏽鋼打造的這個比利時最著名地標之一於白天最炎熱時段開放。

●波蘭、克羅埃西亞、匈牙利高溫警報

波蘭氣象單位針對西部地區發布25日至27日高危險等級高溫警報，預測氣溫可能突破1921年創下的攝氏40.2度紀錄。

克羅埃西亞熱門的亞得里亞海（Adriatic Sea）海岸同樣將於26日及27日進入紅色警戒。

已經進入第二級警戒的匈牙利則宣布，由於氣溫持續上升，27日至30日將會提升至最高等級警戒。

●西班牙幾乎全國高溫警報

西班牙幾乎全境進入高溫警戒，南部與北部部分地區更升至最高危險等級。西班牙國家氣象局（AEMET）對南部哥多華（Cordoba）、北部畢爾包（Bilbao）及坎達布里亞（Cantabria）部分地區發布代表「極度危險」的紅色警報。

●義大利多城紅色警戒

義大利衛生部昨天對包括米蘭（Milan）和羅馬在內的15座城市發布紅色熱浪警報，並表示今天將會增至16座城市。在最高等級紅色警戒期間，當局建議民眾飲食清淡、炎熱時段待在室內，並可往自己身上灑涼水降溫。

●紅會示警生死關頭

紅十字會與紅新月會國際聯合會（International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, IFRC）警告，極端高溫恐將導致最脆弱族群面臨生死關頭。

IFRC氣候政策資深官員弗里爾（Mary Friel）在日內瓦的記者會中表示：「對歐洲各地數以千計人來說，若不採取行動，極端高溫隨時可能成為生死攸關的問題。」