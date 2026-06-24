英國火車追撞釀1死百傷 調查指司機闖紅燈後剎車不及
英國倫敦附近日前發生兩列火車相撞事故，造成一名司機員罹難，鐵路調查人員今天表示，該名司機員闖過紅色警示燈號，撞擊發生前數秒才緊急剎車。
法新社報導，這起事故發生於19日，一列開往倫敦的火車撞上相同軌道上另一列靜止的火車，造成逾百人受傷，目前仍有53人住院，其中8人情況危急。行進中火車的司機員罹難。
根據英國政府公布的初步調查結果，鐵路事故調查局（RAIB）指出，車上監視器畫面顯示，當行進中的火車接近並穿越路線上的自動號誌時，號誌正顯示紅燈。
調查人員表示，行進中火車尾部的記錄器資料顯示，原本火車時速約76英里（約122公里），在碰撞發生約9秒前剎車，接著時速減至49英里（約79公里）左右，然後就撞上另一列火車。
調查人員指出，紅燈號誌理應會在駕駛室內觸發「聽覺與視覺警示」。按照自動警示系統的設計，火車接近非綠燈號誌時，車上警笛會響，司機員必須按下按鈕確認。
報告寫道：「若司機員短時間內未回應警告，列車的緊急剎車會啟動。」
這份報告也提到，前方火車因自動警示系統故障而啟動剎車，才會停在軌道上。
不過，調查人員表示，仍在分析行進中火車前側記錄器的資料，因此無法評論其自動警示系統運作情形及司機員的反應。
在大量乘客受傷後，調查人員也說，將調查這兩列火車的「耐撞性」。
交通大臣亞歷山大（Heidi Alexander）在社群平台X發文表示，仍有許多疑點待釐清，會徹底查明事發經過。
火車司機及消防員協會（Aslef）秘書長卡爾夫（Dave Calfe）則在X平台表示，重要的是，要瞭解火車為何以及如何闖越紅燈號誌。
事故發生在倫敦附近，一列開往倫敦的火車撞上前方靜止列車，造成司機員罹難，另有逾百人受傷，目前仍有53人住院，其中8人情況危急。 調查指出，行進中的火車穿越路線自動號誌時，號誌正顯示紅燈，顯示列車闖越警示後才在撞擊前約9秒緊急剎車，但最終仍未能避免追撞。 鐵路事故調查局將繼續分析肇事列車前側記錄器資料，釐清自動警示系統與司機反應，並評估兩列火車的耐撞性，以查明事故全貌。
精華 FAQ
事故發生在倫敦附近，一列開往倫敦的火車撞上前方靜止列車，造成司機員罹難，另有逾百人受傷，目前仍有53人住院，其中8人情況危急。
調查指出，行進中的火車穿越路線自動號誌時，號誌正顯示紅燈，顯示列車闖越警示後才在撞擊前約9秒緊急剎車，但最終仍未能避免追撞。
鐵路事故調查局將繼續分析肇事列車前側記錄器資料，釐清自動警示系統與司機反應，並評估兩列火車的耐撞性，以查明事故全貌。
上一則