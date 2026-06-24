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日獼猴Panchi君猴山遭雷射筆照射 恐致猴群壓力、失明

中央社千葉縣24日綜合外電報導
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日本千葉縣市川市動植物園今天表示，園內的日本獼猴猴舍「猴山」，近期遭到遊客拿雷射...
日本千葉縣市川市動植物園今天表示，園內的日本獼猴猴舍「猴山」，近期遭到遊客拿雷射筆光線照射。在全球擁有超高人氣的獼猴「Panchi君（パンチ），圖」就生活在該區。(路透)

日本千葉縣市川市動植物園今天表示，園內的日本獼猴猴舍「猴山」，近期遭到遊客拿雷射筆光線照射。在全球擁有超高人氣的獼猴「Panchi君（パンチ）」就生活在該區。

「千葉日報」報導，園方接獲民眾通報指出，這疑似是入園遊客的惡意行為，且網路上已有記錄該過程的影片被上傳至YouTube平台。園方嚴正呼籲民眾禁止使用雷射筆，強調這不僅會增加猴群的心理壓力，最壞的情況甚至可能導致猴子失明。

園方在收到通報並確認影片內容後，研判這起事件大約發生在一週前。雖然目前猴群尚未出現健康受損的狀況，不過園方仍持續密切觀察後續影響。此外，關於此行為是否涉及刑事案件，園方也正與警方共享相關資訊。

根據園方的說法，目前正值獼猴的繁殖期，園方特別說明：「這是一段特別需要排除任何實質傷害與外在壓力的敏感時期。」目前園內也已同步禁止使用相機閃光燈。

園方也表示：「一旦發現有遊客使用雷射筆，將立即要求其離園。若周遭遊客看見有人使用，請務必第一時間向附近的警衛或工作人員通報。」

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