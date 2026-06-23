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「黛薇夫人」年過80涉施暴 出庭承認起訴內容

中央社東京23日綜合外電報導
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黛薇夫人。(本報系資料照) 陳世昌
黛薇夫人。(本報系資料照) 陳世昌

時常在日本綜藝節目露面的「黛薇夫人」目前86歲，因涉嫌施暴而吃官司。東京地方法院今天首度開庭審理相關案件，被告承認起訴內容，並表示「可能是我自作自受，深切反省」。

日本放送協會（NHK）報導，「黛薇夫人」本名為黛薇．蘇卡諾（Dewi Soekarno），為印尼前總統蘇卡諾的遺孀，並長年以藝人身分活動。

她去年2月涉嫌在日本東京都澀谷區的餐廳，朝事務所的女性職員丟擲酒杯與餐巾，此外，她疑似在去年10月於澀谷區一間動物醫院，對當時的女性經紀人施暴。

東京地院今天首度開庭審理上述案件。被告承認起訴內容。而且被告的辯護律師表示，「（被告）有些部分記憶模糊，不過無意積極否認」。

檢方在開庭之初描述，「被告在女性職員的送別會上，對於女性的發言情緒激動，進而丟擲酒杯。此外，被告的寵物死於動物醫院之際，被告開始向獸醫師動怒後，毆打試圖安撫她的經紀人，出現暴力行為」。

被告在接受訊問的階段表示，「我當時對女性職員的發言一時情緒失控而丟擲杯子，但是並未想要砸中對方；另外，我當時趕到動物醫院之際，看到寵物的身影時，一時驚慌失措」。

她接著說道，「可能是我自作自受，當時也有情緒失控的狀況，我之後打算加以控制並注意」。

共同社報導，「黛薇夫人」表示，在這些案件爆發後，通告相繼被取消，損失約9000萬日圓（約55.6萬美元）。

日本TBS電視台報導，東京地院之後預計在9月8日繼續開庭審理此案。

精華 FAQ

  • 她被指在去年2月於澀谷餐廳向女性職員丟擲酒杯與餐巾，另在去年10月於動物醫院對經紀人施暴，因而被依施暴相關罪名起訴。

  • 她當庭承認起訴內容，並表示自己可能是自作自受、深切反省；辯護律師也稱她部分記憶模糊，但沒有打算積極否認指控。

  • 據報導，案件曝光後她的通告陸續被取消，估計損失約9000萬日圓；東京地方法院預計將在9月8日繼續開庭審理。

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