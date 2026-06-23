我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界盃╱C羅再進1球…葡萄牙3：0領先烏茲別克

世界盃23日看點／葡攻擊效率成隱憂 英格蘭拚晉級

伊朗阿曼發聲明 將著手研究荷莫茲海峽管理服務費

中央社馬斯開特23日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
多艘船在荷莫茲海峽上行駛。(路透)
多艘船在荷莫茲海峽上行駛。(路透)

伊朗與阿曼今天表示，兩國將著手研究荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的管理服務費，並強調它們對該航道擁有主權。

法新社報導，伊朗曾多次表示，計劃就通過海峽徵收所謂的海事服務費，而非遭美方強烈反對的通行費。

伊朗與阿曼在今天發布的聯合聲明中，強調它們「對其領海的主權權利」，但阿曼外交部長阿布塞迪（Badr Albusaidi）在社群平台X表示，雙方均承諾提供「免通行費的安全通行」。

聲明指出，兩國「同意透過外交部之間的聯合工作小組，針對此議題維持對話」，該工作小組的目標是「就未來荷莫茲海峽的航行管理，以及未來在這方面可提供的服務與相關費用，依國際標準達成共識」。

兩國高官在阿曼首都馬斯開特會晤後，發表上述聲明。伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）及首席談判代表卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）會見了阿曼蘇丹海賽姆（Haitham bin Tariq）及外長阿布塞迪。

伊朗外交部上週已表示，伊朗將就通過海峽徵收所謂的海事服務費。卡利巴夫則說過，相關費用會在免收費60天期限結束後開始實施。

根據伊朗與美國簽署的諒解備忘錄（MOU），與荷莫茲海峽相鄰的伊朗與阿曼將連同波斯灣其他國家，討論有關海峽「未來的管理與海事服務」事宜。

精華 FAQ

  • 雙方主要針對荷莫茲海峽的未來管理與海事服務費展開研究，並同意以外交部聯合工作小組持續對話，尋求符合國際標準的共識。

  • 伊朗與阿曼強調對其領海的主權權利，但阿曼外長也表示，雙方承諾提供免通行費的安全通行，顯示立場兼顧主權與航行自由。

  • 伊朗先前曾表示要徵收所謂海事服務費，而不是美方強烈反對的通行費；卡利巴夫並稱，相關費用將在免收費60天期限後實施。

伊朗 荷莫茲海峽

上一則

富士山開山倒數 山梨新設避難掩體因應火山噴發

下一則

烏襲俄釀燃料危機 克里米亞暫停旅遊活動及夏令營

延伸閱讀

美伊協商新變數？不顧美反對 伊朗暗示未來要對荷莫茲海峽船舶收費

美伊協商新變數？不顧美反對 伊朗暗示未來要對荷莫茲海峽船舶收費
免收費只維持60天 伊朗稱掌控荷莫茲海峽 船隻通行要申請

免收費只維持60天 伊朗稱掌控荷莫茲海峽 船隻通行要申請
美伊若未達最終協議 川普揚言將徵荷莫茲海峽通行費

美伊若未達最終協議 川普揚言將徵荷莫茲海峽通行費
美釋出美伊臨時協議內容 川普：伊朗不遵守就繼續轟

美釋出美伊臨時協議內容 川普：伊朗不遵守就繼續轟

熱門新聞

一名婦女10日在德黑蘭街頭揮舞伊朗國旗。(路透)

伊朗的錢藏在哪？海外被凍資產版圖曝光 最大金庫在亞洲這國

2026-06-17 12:08
一艘潛水器正在澳洲近海印度洋國際水域，打撈鯨魚化石骨骼。（美聯社）

全球最大鯨魚墳場 530萬年化石、已滅絕品種澳洲現蹤

2026-06-16 02:00
日本品牌UNIQLO的自助結帳機方便結帳，卻淪為竊賊下手的目標。(美聯社)

UNIQLO自助結帳 竊賊光明正大騙機器「剪標籤偷衣」

2026-06-14 02:00
義大利總理梅洛尼。(路透)

美義領袖持續交鋒 梅洛尼要川普先顧好自身支持率

2026-06-20 16:17
川普政府加大力道撤銷歸化入籍外國人士的美國公民身分，打算在今年10月之前至少提出250個取消國籍案件。（路透）

10月前250人恐遭撤籍 美公民身分岌岌可危…今日5件事

2026-06-19 15:27
伊朗總統裴澤斯基安在德黑蘭展示美伊諒解備忘錄。（歐新社） 歐洲新聞圖片社

伊朗總統：不會放棄鈾濃縮權利

2026-06-21 16:32

超人氣

更多 >
女子為退休生活做足財務規劃 卻因漏算一筆支出後悔莫及

女子為退休生活做足財務規劃 卻因漏算一筆支出後悔莫及
堅果、橄欖油都上榜 5種炎夏應放冰箱的食物

堅果、橄欖油都上榜 5種炎夏應放冰箱的食物
喪偶後不困在悲傷裡 70歲華婦背起行囊看世界

喪偶後不困在悲傷裡 70歲華婦背起行囊看世界
昔日牧場變新城 南加這城市躍居全美成長最快社區

昔日牧場變新城 南加這城市躍居全美成長最快社區
40歲後哪些衣服別再買？她列10大踩雷單品「印花T、蕾絲」都上榜

40歲後哪些衣服別再買？她列10大踩雷單品「印花T、蕾絲」都上榜