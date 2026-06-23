伊朗阿曼發聲明 將著手研究荷莫茲海峽管理服務費
伊朗與阿曼今天表示，兩國將著手研究荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的管理服務費，並強調它們對該航道擁有主權。
法新社報導，伊朗曾多次表示，計劃就通過海峽徵收所謂的海事服務費，而非遭美方強烈反對的通行費。
伊朗與阿曼在今天發布的聯合聲明中，強調它們「對其領海的主權權利」，但阿曼外交部長阿布塞迪（Badr Albusaidi）在社群平台X表示，雙方均承諾提供「免通行費的安全通行」。
聲明指出，兩國「同意透過外交部之間的聯合工作小組，針對此議題維持對話」，該工作小組的目標是「就未來荷莫茲海峽的航行管理，以及未來在這方面可提供的服務與相關費用，依國際標準達成共識」。
兩國高官在阿曼首都馬斯開特會晤後，發表上述聲明。伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）及首席談判代表卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）會見了阿曼蘇丹海賽姆（Haitham bin Tariq）及外長阿布塞迪。
伊朗外交部上週已表示，伊朗將就通過海峽徵收所謂的海事服務費。卡利巴夫則說過，相關費用會在免收費60天期限結束後開始實施。
根據伊朗與美國簽署的諒解備忘錄（MOU），與荷莫茲海峽相鄰的伊朗與阿曼將連同波斯灣其他國家，討論有關海峽「未來的管理與海事服務」事宜。
雙方主要針對荷莫茲海峽的未來管理與海事服務費展開研究，並同意以外交部聯合工作小組持續對話，尋求符合國際標準的共識。 伊朗與阿曼強調對其領海的主權權利，但阿曼外長也表示，雙方承諾提供免通行費的安全通行，顯示立場兼顧主權與航行自由。 伊朗先前曾表示要徵收所謂海事服務費，而不是美方強烈反對的通行費；卡利巴夫並稱，相關費用將在免收費60天期限後實施。
精華 FAQ
雙方主要針對荷莫茲海峽的未來管理與海事服務費展開研究，並同意以外交部聯合工作小組持續對話，尋求符合國際標準的共識。
伊朗與阿曼強調對其領海的主權權利，但阿曼外長也表示，雙方承諾提供免通行費的安全通行，顯示立場兼顧主權與航行自由。
伊朗先前曾表示要徵收所謂海事服務費，而不是美方強烈反對的通行費；卡利巴夫並稱，相關費用將在免收費60天期限後實施。
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