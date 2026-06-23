伊朗阿曼發聲明 將著手研究荷莫茲海峽管理服務費

多艘船在荷莫茲海峽上行駛。(路透)

伊朗 與阿曼今天表示，兩國將著手研究荷莫茲海峽 （Strait of Hormuz）的管理服務費，並強調它們對該航道擁有主權。

法新社報導，伊朗曾多次表示，計劃就通過海峽徵收所謂的海事服務費，而非遭美方強烈反對的通行費。

伊朗與阿曼在今天發布的聯合聲明中，強調它們「對其領海的主權權利」，但阿曼外交部長阿布塞迪（Badr Albusaidi）在社群平台X表示，雙方均承諾提供「免通行費的安全通行」。

聲明指出，兩國「同意透過外交部之間的聯合工作小組，針對此議題維持對話」，該工作小組的目標是「就未來荷莫茲海峽的航行管理，以及未來在這方面可提供的服務與相關費用，依國際標準達成共識」。

兩國高官在阿曼首都馬斯開特會晤後，發表上述聲明。伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）及首席談判代表卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）會見了阿曼蘇丹海賽姆（Haitham bin Tariq）及外長阿布塞迪。

伊朗外交部上週已表示，伊朗將就通過海峽徵收所謂的海事服務費。卡利巴夫則說過，相關費用會在免收費60天期限結束後開始實施。

根據伊朗與美國簽署的諒解備忘錄（MOU），與荷莫茲海峽相鄰的伊朗與阿曼將連同波斯灣其他國家，討論有關海峽「未來的管理與海事服務」事宜。