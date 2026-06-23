巴黎連日酷熱估達40℃ 艾菲爾鐵塔提早關閉

法國22日晚記錄到自1947年以來最熱一夜，23日熱浪持續籠罩全國，巴黎艾菲爾鐵塔下午4時提早關閉。圖為22日民眾在艾菲爾鐵塔旁的托卡德羅(Trocadero)噴泉玩水消暑。(路透)

法國昨晚記錄到自1947年以來最熱一夜，今天熱浪 持續籠罩全國，巴黎艾菲爾鐵塔下午4時提早關閉。法國氣象局預估，巴黎傍晚6時氣溫可能達到攝氏40度(華氏104度)。

為了工作人員和遊客安全起見，營運商宣布艾菲爾鐵塔自下午4時起關閉，明天也很有可能提早關閉。

法國氣象局（Météo France）估計，巴黎傍晚6時氣溫可能達到40度，夜間也介於27度到33度之間。

氣象局表示，本週白天最高氣溫將持續升至歷史新高。世界報（Le Monde）引述預報員說法報導，週一到週四可能被列為法國有史以來最熱的幾天，以6月來說非常罕見。

根據氣象局網站資訊，這波全國性酷熱的嚴重程度逼近2003年8月熱浪。當時法國各地約1萬5000人因高溫相關因素而喪命。

天氣酷熱可能影響鐵軌等基礎設施，大巴黎區（Île-de-France）區域快線（RER）和郊區火車（Transilien）基於安全理由，均有部分班次取消或降速。

昨天有多個法國大城出現打破氣溫紀錄的數字，例如翁熱（Angers）40.9度、桑特（Saintes）42度、波爾多（Bordeaux）41.9度。

基於「城市熱島」效應，巴黎經常被列入高溫警報範圍，近日夜間氣溫達30度左右。費加洛報（Le Figaro）引述氣象預報報導，預期25日到26日夜間，大巴黎區凌晨3時氣溫可能超過30度。

法國政府今天統計，自本月18日以來，全國累計40人溺斃，多數是年輕人。氣象局數據顯示，30座參考測量站的平均最低氣溫為攝氏21.6度，打破2019年7月25日的21.4度紀錄。