法國史上最熱夏夜 致命熱浪釀40人溺斃

法國22日夜間至23日清晨前經歷自有紀錄以來最炎熱的夜晚。圖為一位女士推著嬰兒車穿過法國南部城市蒙貝列(Montpellier)的噴泉。(歐新社)

法國昨天夜間至今天清晨前經歷自有紀錄以來最炎熱的夜晚。總理勒克努表示，自6月18日遭嚴峻熱浪 籠罩以來，已有40人溺斃，其中多數為年輕人。

法新社報導，這波致命的熱浪自上周起持續肆虐法國，擾亂民眾日常生活，迫使學校停課、列車停駛。勒克努（Sebastien Lecornu）今天邀集各部會召開新危機會議，應對此一局面。

勒克努將這一連串的溺水事件，形容為「悲劇性的災難」。他在危機會議上說：「我們接獲的最新數字顯示，自6月18日以來已有40人喪生，其中以年輕人居多。他們是這場危機下的第一批受害者。」

法國氣象局（Meteo-France）指出，昨天夜間至今天清晨前的這一夜，是自1947年有紀錄以來最熱的一夜。

根據今天上午的初步數據，全國氣溫指標（全法國30個氣象站的平均數據）達到攝氏21.6度(華氏70.88度)，打破2019年7月25日創下的攝氏21.4度紀錄。

法國體育暨青年部長費拉里（Marina Ferrari）今天稍早接受France Inter電台採訪時則說，上周末以來已有約20人溺水喪生，籲請泳客們務必遵守安全規範。