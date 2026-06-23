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伊朗無人機擺「水母陣」美戰機飛行員目睹震撼畫面

編譯林奇賢／綜合外電
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無人機正重塑現代戰場，削弱傳統軍事強權的絕對優勢。路透
無人機正重塑現代戰場，削弱傳統軍事強權的絕對優勢。路透

CNN引述四名知情人士報導，今年4月在伊朗上空遭擊落後被特種部隊救出的美國戰鬥機飛行員，描述了他在彈射逃生前看到的一幕驚人景象：多架伊朗無人機盤旋在空中，整齊劃一地同步移動，形成類似「水母」的陣型。這立刻在美國情報界引發了激烈的爭論。

如果這名飛行員確實看到了他所描述的景象，那意味著伊朗的無人機能力取得重大進展，實在令人擔憂。

一名知情人士透露：「多架無人機互連並同步移動，較小的無人機位於較大的無人機下方，就像腿一樣。」「簡直像外星科技那類的鬼東西。」

據兩名消息人士指出，雖然該名飛行員駕駛的F-15遭擊落的確切原因仍在調查中，但初步報告顯示，這個無人機陣型可能在某種程度上協助伊朗擊墜美國戰機。

對於該名 F-15 飛行員所描述的內容該如何解讀，以及他是否能清晰地回憶事發經過，美國情報圈之間存在分歧。首先，他在墜機時腦震盪。此外，據兩名消息人士透露，這是他在伊朗戰爭期間第二次被擊落，在衝突初期的一起科威特軍隊「友軍誤擊」事件中，他也是被擊落的飛行員之一。

雖然美國情報機構先前評估伊朗不具備這樣「一對多網狀網路」（one-to-many meshed networking）的無人機能力，但有一連串報告顯示，伊朗在發展無人機技術方面，一直獲得中國和俄羅斯的協助。

據了解，中、俄等國也具備這項能力。伊朗本已先進的無人機作戰計畫若有任何進一步發展，都將成為美軍及其在該地區盟友的隱憂。

一名美國官員指出，理論上來說，網狀網路也可以用於在缺乏現有基礎設施的偏遠地區，提供網路連線。

Cachai公司創辦人、無人機作戰與國防現代化專家貝茨（Emma Bates）說：「如果這能協同，形成一個可識別的陣型並維持，倘若搭載炸藥，抑或是它可儲備資源，攻擊第一波未能摧毀的目標，那會是具備極高殺傷力的手段。」

精華 FAQ

  • 他聲稱在彈射逃生前，看見多架伊朗無人機整齊同步移動，形成類似「水母」的陣型，部分較小無人機位於較大機體下方，畫面相當罕見。

  • 因為飛行員墜機時曾腦震盪，記憶可靠性受質疑；但若描述屬實，便代表伊朗可能具備更先進的無人機協同技術，足以影響擊落戰機的過程。

  • 若伊朗真能讓多架無人機以網狀方式協同飛行，代表其無人機技術可能大幅進步，甚至可用於攻擊或補刀目標，對美軍及區域盟友構成新威脅。

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