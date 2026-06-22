美伊談判期間 逾400艘船在荷莫茲海峽苦等

荷莫茲海峽檔案照。（路透）

據英國《金融時報》（Financial Times）網站22日報導，超過400艘船舶停在荷莫茲海峽 （Strait of Hormuz）東側外圍海域，等待伊朗 和美國談判後這一能源運輸要道全面開放。由於停火安排和相關安全機制尚未完全落實，全球航運業對荷莫茲海峽全面恢復通航前景依然保持謹慎。

歐洲太空總署（ESA）衛星數據顯示，21日下午約441艘大型油輪規格的船舶聚集在阿曼（Oman）蘇哈爾港（Port of Sohar）和阿聯（UAE）富查伊拉港（Port of Fujairah）附近海域，等待荷莫茲海峽恢復開放。報導說，這一數字明顯高於正常水平，但較5天前減少42艘。

伊朗和美國此前宣布達成諒解備忘錄後，一些航運企業一度趁局勢緩和恢復通航。但在以色列 對黎巴嫩發動襲擊後，伊朗再次宣布關閉荷莫茲海峽。

美國和伊朗代表團當地時間21日在瑞士（Switzerland）比爾根山（Bürgenstock）舉行談判。目前，雙方繼續進行技術性磋商。美國媒體援引一名美高級外交官的話說，討論內容包括「澄清伊朗方面關於荷莫茲海峽的一些令人困惑的信息，並建立衝突消除機制，以確保海峽保持完全開放」。

英國《金融時報》網站報導稱，儘管最終協議尚未敲定，部分船東信心已有所恢復。22日上午，共4艘卡達（Qatar）液化天然氣運輸船通過荷莫茲海峽，為2月底美以伊衝突爆發以來單日數量最多。此外，美國同意解除對伊朗海上封鎖後，伊朗油輪進出海灣已更順暢。

荷莫茲海峽連接波斯灣和阿曼灣，是全球關鍵能源運輸通道之一。市場分析認為，航運流量恢復正常仍取決於伊美最終協議能否達成以及地區安全情勢能否持續改善。