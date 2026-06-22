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日本5歲男童泡湯離奇失蹤 疑翻窗墜河警消持續搜救

中央社東京22日專電
溫泉。示意圖。Image by akiraorc from Pixabay
溫泉。示意圖。Image by akiraorc from Pixabay

日本鹿兒島縣霧島市昨天下午發生一起離奇的男童失蹤事件。來自熊本縣八代市的5歲男童與家人到霧島市一處溫泉泡湯時突然失蹤，警消出動約120人展開大規模搜救，至今仍未尋獲男童。

MBC南日本放送報導，根據鹿兒島縣警方，事發於昨天下午3時30分左右，男童當時與父親、母親及2歲弟弟一家4口，在附有室內浴池及露天風呂的家庭湯屋泡湯。

報案前約15分鐘，父母先離開浴池前往更衣室，約3分鐘後返回時，浴池中的男童已不見蹤影，母親隨即報案表示，「孩子不見了，可能掉進河裡了」。男童身高約120公分、身形瘦小，失蹤時全身赤裸，未穿鞋或任何衣物。

警方抵達現場後發現，面向河川的窗戶及紗窗皆處於開啟狀態。由於溫泉旁就是天降川，警方研判男童可能從窗戶爬出去，不慎跌入河中。

男童一家使用的湯屋在面對河川的一側設有窗戶，窗戶底部幾乎與浴池邊緣齊平，方便通風與眺望河景。

朝日電視台報導，溫泉負責人受訪表示，「窗戶高度只有大約40公分，因此孩子有可能爬上去（翻出窗戶），但是翻出去之後，窗外到地面的高度大約有150至180公分，孩子根本踩不到地，很可能會受傷。」

且翻過窗戶也不會馬上掉進河裡，建築物距離河岸大約有8公尺，中間隔著樹叢和一道河堤。負責人表示，「就算是成年人，也會認為下去太危險了，因為當時河水很湍急。」

警方表示，事發前一天鹿兒島地區持續降雨，導致天降川水位暴漲。消防人員今天穿著潛水裝備，抓著安全繩索進入河中搜索；鹿兒島縣警方也出動警用直升機，從空中協助搜尋。

警方與消防共動員約120人，沿著溫泉附近至河口約10公里範圍展開搜索，但截至下午5時結束當天搜救時，仍未發現任何線索，明天將持續搜尋。

男童父親接受JNN採訪時表示，一家人到鹿兒島旅遊，當天先是前往平川動物公園，回程去泡湯，沒想到竟發生意外。他悲痛表示，「我現在只希望孩子能平安回來。」

事件曝光後，日本社群媒體湧入大量替男童祈福的留言，不少網友表示，「想到父母現在的心情，真的令人心痛，希望孩子一定要平安找到。」不過，也有不少人質疑父母的做法，認為即使是家庭湯屋，也不應讓5歲孩子獨自留在浴池內。

更有部分網友在沒有任何證據的情況下，開始臆測案件另有隱情，甚至聯想到今年3月京都發生的小學生遭繼父殺害案件，稱「如果夫妻把孩子從窗戶丟出去，也沒有人會知道」。

對此，熟悉網路侵權案件的律師清水陽平表示，目前警方公布的情況仍十分有限，沒有任何證據顯示父母涉及犯罪。

他指出，即使發文時加上「如果」、「假設」等字眼，只要一般讀者會理解為是在暗示某人犯罪，仍可能涉及名譽毀損或侮辱罪。他提醒，在事實尚未釐清前，社會大眾應避免憑空猜測或將他人視為犯人，以免對當事人造成二度傷害，甚至因此承擔法律責任。

目前警方仍以男童可能從浴室窗戶離開後跌入河中作為主要調查方向，希望能盡快找到失蹤男童。

精華 FAQ

  • 事件發生在日本鹿兒島縣霧島市，時間是昨天下午約三時半。男童與父母及兩歲弟弟在附有室內浴池和露天風呂的家庭湯屋泡湯時失蹤。

  • 警方抵達後發現面向河川的窗戶與紗窗都開著，研判男童可能從窗戶爬出去，再因天降川水位暴漲或地形落差而跌入河中，因此以河中搜尋為主。

  • 警方與消防共動員約一百二十人，並出動直升機和潛水裝備沿河搜索，但當天仍未找到線索。事件也引發網友祈福與對父母看顧方式的爭議。

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