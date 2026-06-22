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英相施凱爾請辭 歐盟主席讚任內促歐洲更安全

中央社布魯塞爾/基輔22日綜合外電報導
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英國首相施凱爾（左）22日宣布將辭去首相及工黨黨魁職務後，歐盟執行委員會主席范德...
英國首相施凱爾（左）22日宣布將辭去首相及工黨黨魁職務後，歐盟執行委員會主席范德賴恩（右）讚揚他在任內強化歐洲安全。圖為2024年10月2日兩位在布魯塞爾會面。(美聯社)

英國首相施凱爾今天宣布將辭去首相及工黨黨魁職務後，歐盟執行委員會主席范德賴恩讚揚他在任內強化歐洲安全，基輔當局也感謝他大力支持烏克蘭對抗俄軍侵略行動。

法新社報導，范德賴恩（Ursula von der Leyen）發文指出：「許多領導人可能需要經過多年歷練，才能企及您於短短兩年內達到的政治家高度。歐洲與烏克蘭的安全因你而更穩固。」

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在X平台寫道：「感謝我們一直以來的合作、你的支持及我們共同做出的決策，這不僅促使歐洲變得更強大，也提升我們保護生命的能力。」

歐盟與英國原定於7月22日舉行脫歐後雙方關係峰會，不過歐盟今天宣布，正「重新評估」相關計畫。

歐盟執委會發言人畢紐（Paula Pinho）說，布魯塞爾和倫敦正研議「如期舉行峰會的可能性…我們將視情況作出決定」。

路透報導，施凱爾（Keir Starmer）今天宣布將辭去首相及工黨黨魁職務，並承諾最遲將於9月前以有序方式將權力交接給新領袖，以免政治陷入動盪。英國將迎來10年內第7位領導人。

俄羅斯表示，施凱爾離任不太可能改變英國對俄方抱持敵意的立場。

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）告訴記者：「施凱爾在英俄關係上沒有任何突出作為。」

培斯科夫說：「他一直支持讓雙邊關係維持在冰點。英國當今政壇恐怕沒有人會在對俄政策上，採取與施凱爾不同的立場。」

精華 FAQ

  • 他宣布辭去英國首相與工黨黨魁職務，並表示最遲會在9月前以有序方式移交權力給新領袖，避免政局因交接而出現動盪。

  • 范德賴恩稱他在短短兩年內達到極高政治家高度，並讓歐洲及烏克蘭的安全更穩固；澤倫斯基也感謝其合作與對抗俄軍的支持。

  • 歐盟表示正重新評估原定7月22日的英歐脫歐後峰會，可能調整安排；俄方則認為施凱爾離任不會改變英國對俄持續強硬的立場。

歐盟 施凱爾 烏克蘭

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