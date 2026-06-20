向台灣抄作業 韓政府擬在首都以外地區建立半導體聚落

圖為南韓龍仁市。（路透）

韓媒報導，南韓 政府正在評估取經「台灣模式」，藉由多項優惠措施，在大首爾以外地區建立獲國家預算支持、用於培育半導體生態系的「半導體產業聚落」。

Chosun Biz報導，這項半導體聚落計畫，是以南韓國會2月通過的「半導體特別法」為依據，一旦被指定為半導體聚落，國家資金將支援電力、用水及道路等基礎建設，並提供多項優惠措施，包含：免除初步可行性研究、加快執照與許可審查程序、降低使用國有及地方政府土地與設施的費用，以及減免開發費等。

隨著「半導體特別法」將於8月生效，南韓產業通商資源部計畫近期敲定施行令，明確規範新設半導體聚落的指定條件與支援措施。據悉，政府正考慮在施行令中新增「首爾首都圈以外地區」，作為半導體聚落的指定條件之一。

此前，根據2023年的「先進戰略產業法」，南韓政府已將京畿道龍仁市指定為半導體聚落。新指定的半導體聚落，據稱將獲得更具突破性的監管鬆綁及其他優惠措施。

報導指出，台灣比南韓更早建立半導體生態系，也被認為成功在首都圈以外地區打造半導體集聚區。分析師指出，這並非要求企業將工廠設在荒郊野外，而是在擁有大學與研究設施、較能取得人才的地區，提供大規模稅務優惠，讓企業自然流入。

台灣正在打造一條橫跨新竹、台中、台南的半導體產業帶，這三地分別距離首都70公里、134公里與265公里。去年這三座園區內的企業，營收合計達到新台幣5.8兆（約1933億美元）。

台灣政府最早在1980年代設立新竹科學園區，以大膽的稅務優惠吸引企業進駐。進駐前五年所得稅全免，且只要仍在園區內營運，設備、原物料與用品也免徵進口關稅；研發支出則可享最高50%的稅收抵免。園區成立後，十年內便吸引105家企業進駐。1997年設立的台南科學園區，以及2003年設立台中科學園區，都直接套用新竹模式。

智庫歐洲國際政治經濟中心（ECIPE）指出，「園區不僅有高科技企業進駐，熟練的勞動力與研發活動也匯聚於此，形成強大的綜效」。

南韓政府考慮借鏡台灣模式，藉由多項優惠措施，在大首爾以外地區建立「半導體產業聚落」。 圖為龍仁先進系統半導體國家產業園區用地。網路照片