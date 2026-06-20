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西班牙法院禁止總理夫人出境 諭令為貪污指控受審

中央社馬德里20日綜合外電報導
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西班牙總理桑傑士夫人葛梅茲。(路透)
西班牙總理桑傑士夫人葛梅茲。(路透)

根據今天公布的法院判令，西班牙法院諭令總理桑傑士夫人葛梅茲為貪污指控出庭受審，並且禁止她離境。

法新社報導，根據裁定書，法官卡羅斯（Juan Carlos Peinado）諭令葛梅茲（Begona Gomez）上繳護照，每月須向法院報到兩次，直到案件作出判決為止。

法院表示，「將指示所有邊境關卡及民用與軍用機場」確保葛梅茲遵守不得出境規定。

尚未就這項具政治震撼性的審判訂定開庭日期。

卡羅斯於4月正式指控葛梅茲侵占、以權謀私、商業交易貪腐及挪用公款等罪名。

他於2024年4月展開調查，以釐清葛梅茲是否利用其作為桑傑士（Pedro Sanchez）妻子的身分謀取私利。葛梅茲和桑傑士都否認相關指控。

案件重點為在馬德里大學（Complutense University of Madrid）設立並由葛梅茲共同主持的一個講座，以及涉嫌動用公有資源和私人關係謀取私利。

葛梅茲始終否認有任何不法。桑傑士則將針對妻子的指控斥為右派勢力意圖削弱他的政府。在野黨呼籲他下台。

本案源自於一個與極右派有關的反貪腐團體提出的檢舉。

這起案件是這位社會勞工黨（Socialist Party）領袖的家人和前盟友所涉數起貪腐醜聞之一，讓他的少數聯合政府面臨更大壓力。

精華 FAQ

  • 法院命令葛梅茲上繳護照，並在案件判決前每月向法院報到兩次，同時禁止她離開西班牙，且要求邊境與機場配合執行。

  • 她被指控侵占、以權謀私、商業交易貪腐及挪用公款等罪名。法院認為有必要讓她出庭受審，以釐清相關行為是否構成不法。

  • 因為被告是西班牙總理桑傑士的妻子，案件又牽涉政府形象與反對黨攻防，外界認為可能進一步削弱少數聯合政府的穩定。

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