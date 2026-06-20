我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普再批梅洛尼：現在才想重修舊好拉抬自己 謝了不用

不滿以色列攻擊黎巴嫩 伊朗再度關閉荷莫茲海峽

大學白念了？英國數據顯示：大學學歷已不再值得投資

編譯陳律安／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
英國數據顯示，持有大學學歷的薪資展望，遠不如20年前。(路透)
英國數據顯示，持有大學學歷的薪資展望，遠不如20年前。(路透)

根據英國政府的報告，英國大學畢業生職業生涯的總收入，相較於20年前，足足減少近8萬英鎊（約10.6萬美元），顯示念大學已不再是划算的投資。

根據每日電訊報披露的政府分析，在2024年，英國持有大學學歷者職業生涯總收入約為81.6萬英鎊，經通膨調整後，比2024年少了7.6萬英鎊。同期持有碩博士學歷者的總收入，則下滑3.7萬英鎊至83.1萬英鎊。

這項最新證據，再次凸顯隨著學生數、學貸、「無用」學歷同步激增，大學學歷的價值已崩壞。英國25歲以下的「尼特族」，即未就學、就業、或接受職訓者，已突破100萬人，一份檢視青年就業危機的報告表示，尼特族當中，每七人就有一人握有大學學歷。

另一項英國國家統計局的數據顯示，「學位優勢」已逐漸減弱，持大學學歷者的薪資增幅，近20年來比不上低薪員工。2004年至2004年，無大學學歷者的職業生涯總收入，已增加逾10萬英鎊至48.5萬英鎊。

智庫Resolution基金會的另一研究發現，20年前，大學畢業生職涯總收入，是領基本薪資者的2.5倍，至2023年卻縮減到1.6倍。

英國的部會首長已呼籲將大學的招生名額削減三分之一，試圖減少薪資展望不佳的「米老鼠學位」。

反對高等教育擴張的活動人士惠特夏爾說，擁有大學學歷所帶來的薪資增幅「實在太小，不足以讓畢業生覺得值得」，因為他們還得背負學貸。

英國改革黨（Reform UK）教育事務發言人布拉弗曼表示，年輕人一直以來都被灌輸了關於大學教育的「謊言」，並承諾將廢除那些「毫無價值」的學位課程。

精華 FAQ

  • 因為分析顯示，英國大學畢業生的職業生涯總收入，經通膨調整後比二十年前少了約7.6萬英鎊，碩博士也下滑，代表學位回報明顯減弱。

  • 報告指出，過去大學畢業生收入可達基本薪資者的2.5倍，但到2023年只剩1.6倍；同時，無大學學歷者的職業收入反而持續增加。

  • 部分部會首長主張將大學招生名額削減三分之一，以減少低薪展望的「米老鼠學位」；批評者則認為學生被誤導，還背負沉重學貸。

學貸

上一則

BBC：伊朗重開海峽、恢復核談判 美以開戰目標全落空

下一則

不滿以色列攻擊黎巴嫩 伊朗再度關閉荷莫茲海峽

延伸閱讀

白天當送貨員、晚上代寫論文 英男竟逾300萬元身價

白天當送貨員、晚上代寫論文 英男竟逾300萬元身價
倫敦科技周 蘇姿丰宣布AMD投資英國逾26億元

倫敦科技周 蘇姿丰宣布AMD投資英國逾26億元
名校畢業仍陷求職困境 25歲英男在富豪爸豪華農舍悲傷離世

名校畢業仍陷求職困境 25歲英男在富豪爸豪華農舍悲傷離世
全美頂尖 近5成麻州成人高學歷 其中碩博士逾22%

全美頂尖 近5成麻州成人高學歷 其中碩博士逾22%

熱門新聞

一名婦女10日在德黑蘭街頭揮舞伊朗國旗。(路透)

伊朗的錢藏在哪？海外被凍資產版圖曝光 最大金庫在亞洲這國

2026-06-17 12:08
日本品牌UNIQLO的自助結帳機方便結帳，卻淪為竊賊下手的目標。(美聯社)

UNIQLO自助結帳 竊賊光明正大騙機器「剪標籤偷衣」

2026-06-14 02:00
男子多次面試應徵依然找不到理想工作。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Ángel Ramírez Flores）

名校畢業仍陷求職困境 25歲英男在富豪爸豪華農舍悲傷離世

2026-06-12 21:03
高空彈跳示意圖；非新聞當事人。（路透）

高空彈跳出人命…未扣安全繩 準新娘遭扔下橋慘死

2026-06-15 15:11
一艘潛水器正在澳洲近海印度洋國際水域，打撈鯨魚化石骨骼。（美聯社）

全球最大鯨魚墳場 530萬年化石、已滅絕品種澳洲現蹤

2026-06-16 02:00
英王查理三世。（路透）

王室婚禮將至突傳噩耗 查理三世1天之內悲喜交加

2026-06-05 17:02

超人氣

更多 >
逃離中共奔向自由 卻遭ICE逮捕 華人民主夢碎？

逃離中共奔向自由 卻遭ICE逮捕 華人民主夢碎？
秀「空軍一號」新機 川普：今年將再次前往中國

秀「空軍一號」新機 川普：今年將再次前往中國
世界盃／巴拉圭64秒進球創紀錄奪勝 主將遮嘴講話吞紅牌

世界盃／巴拉圭64秒進球創紀錄奪勝 主將遮嘴講話吞紅牌
今日看點╱巴西退無可退 海地並非任人宰割的「軟柿子」

今日看點╱巴西退無可退 海地並非任人宰割的「軟柿子」
世界盃╱中國首位男星擔任正賽開球嘉賓 李現回應4個字

世界盃╱中國首位男星擔任正賽開球嘉賓 李現回應4個字