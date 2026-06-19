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英國火車相撞 乘客重傷：有人滿臉血 有人腿骨折…

新華社倫敦6月19日電
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英國交通大臣亞歷山大。(美聯社檔案照)
英國交通大臣亞歷山大。(美聯社檔案照)

據英國鐵路警察局19日在社群媒體上表示，英國貝德福德（Bedford）地區當晚發生兩列火車相撞事故。該部門尚未公布傷亡情況。

據英國媒體報導，事故發生於當天17時15分左右，一列東米德蘭茲鐵路公司（East Midlands Railway）的火車被一列英國盧頓機場特快車（Luton Airport Express）從後方撞擊，車上人員傷勢嚴重。報導援引目擊者的話指出，現場有人滿臉鮮血、有人腿部骨折，還有人咳血。

▲ 影片來源：X平台@SkyNews（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

當地急救部門表示，已向事發地點派遣救護直升機和應變團隊，並建議民眾不要前往該處。

英國交通大臣亞歷山大（Heidi Alexander）在社群媒體上表示，她對事故深感擔憂，目前正在與鐵路同業及當地夥伴密切協作，為受困乘客提供協助。

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