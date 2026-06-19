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在球場才做家事是哪招？網友以海報踢爆日本男性「雙標」

編譯吳孟真／綜合外電
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多年來，日本足球迷在世界盃比賽後清理球場的行為備受讚譽，今年卻被國內網友狠酸「雙...
多年來，日本足球迷在世界盃比賽後清理球場的行為備受讚譽，今年卻被國內網友狠酸「雙標」。美聯社

多年來，日本足球迷在世界盃比賽後清理球場的行為備受讚譽，但這次卻在國內引發爭議。部分人士質疑，這些男性在公共場合主動善後，卻把家務負擔留給妻子，根本是雙標，因數據顯示，在家務分工方面，日本男性在已開發國家中排名墊底。

BBC報導，本周有照片顯示日本球迷在世界盃的某場賽後，拿著垃圾袋清理看台，隨後，一張日本海報在網路上瘋傳，圖中描繪一名男子在球場撿垃圾，畫面一角則是該男子在家裡躺在沙發上滑手機、旁邊堆著待洗衣物、妻子在一旁洗碗的情景。

這張發布於X的海報寫道，「請在家也這麼做」，下方還加註說明表示，日本男性花在家務上的時間在全球「墊底」。該貼文在截稿前獲得了逾6萬個讚。

一名X用戶引用美國作家歐魯克（PJ O'Rourke）的話，在下方留言表示，「人人都想拯救世界，但沒人想幫媽媽洗碗」；也有人說，「這些撿垃圾的人當中，很可能有人家中有年幼孩子，卻把照顧責任留給妻子，自己跑去看世界盃」。

在公共場所保持清潔、隨手清理垃圾，早已深植於日本文化之中。但若論花在家務上的時間，日本男性在已開發國家中卻排名墊底。

經濟合作暨發展組織（OECD）2021年數據顯示，日本女性每天從事無償家務的時間超過三小時，是男性的五倍以上；男性平均每天僅花47分鐘。

這種差距在有年幼子女的家庭中特別明顯。日本政府2021年調查顯示，在雙薪且育有六歲以下子女的家庭中，女性每天花在家務上的時間超過七小時，男性則不足兩小時。

精華 FAQ

  • 因為部分人認為，這些男性在球場主動撿垃圾、維持整潔，回到家卻把洗碗、洗衣等家務留給妻子，形成公共形象與家庭責任不一致的雙重標準。

  • 海報以男子在球場撿垃圾、回家卻躺沙發滑手機的對比畫面，諷刺日本男性只在公共場合表現勤勞，並呼籲他們也應在家中分擔照顧與家務。

  • OECD 2021年數據顯示，日本女性每天無償家務超過三小時，約為男性的五倍；政府調查也指出，有幼兒雙薪家庭中男性每日家務不足兩小時。

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