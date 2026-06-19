日本「皇室典範」修正草案獲大致同意 盼7月中通過

日本 眾參兩院正副議長今天大致上同意了「皇室典範」修正草案。根據草案大綱，現有的女性皇族將適用過渡措施，可依據個人意願自行選擇婚後是否保留皇族身分。

日本共同社報導，根據目前曝光的草案概要中的兩大核心方案，「女性皇族婚後繼續保有皇族身分」以及「讓1947年脫離皇籍的11個舊宮家男系男性後裔，透過收養方式重新成為皇族」，都將透過直接修訂「皇室典範」來處理，不會制定專門的特例法。

此外，這類收養對象的年齡定為「15歲以上」，且不會被賦予皇位繼承資格。附則中也將載明，未來將考量皇族人數保留狀況等因素，必要時每30年重新檢討一次。

內閣官房長官木原稔今天向眾參兩院正副議長提交了該草案大綱。眾議院 議長森英介向媒體表示：「經過眾參正副議長確認後，我們認為該內容符合立法機關的整體共識，因此已大致予以同意。」

不過，草案中並未明確規定現有的女性皇族配偶與子女的待遇。木原稔在記者會上表示：「政府將繼續遵循共識形成的程序，推進法案的具體條文撰寫工作。」

報導指出，日本政府的下一步計畫，是在22日向眾參兩院正副議長說明修正案的具體要點。若獲得同意，將向眾參兩院13個黨派參與的全體會議進行報告。

目前政府正朝著6月下旬由內閣會議通過的方向協調，並以在7月17日本屆國會會期結束前通過法案為目標。